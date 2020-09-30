南丫海難︱39死悲劇仍未水落石出 家屬：相比香港政府不聞不問 完美解釋何謂民間有情

10.1是港殤日，不但因為去年警察向中學生開實彈槍，更因8年前的南丫海難39人死亡悲劇。一眾南丫海難家屬今年繼續發公開信，陳情警方至今未完成事故調查、港府不公開獨立調查報告、部份死亡證至今仍未簽發。家屬慨嘆不知苦等多久才能等到水落石出，惟靠8年後仍肯為他們牽掛斷腸的香港人，「相比香港政府的不聞不問，完美解釋何謂民間有情」。

16名南丫海難家屬的公開信，強調事故仍然懸而未決，2012年時任特首梁振英更承諾徹查起因、絕不姑息、運房局長張炳良也公開表示，會公開獨立調查委員會報告，然而從沒兌現承諾。

家屬又指，因警方未完成調查，死因庭一直未能開庭，39名死者至今未獲發死亡證；有些家屬更已等不到為親人處理所有後事，便含恨長辭。但建制派議員仍厚顏建議港府停止跟進事件，「事件的真相未曾水落石出，掛在心頭上的鉛墜又如何可放下並踏步向前？」

一眾家屬稱，8年過去，仍然有人在網上指桑罵槐，認為家屬旨在乞求賠償，不過他們「冷暖自知」，「8年過去，香港市民仍然會為南丫海難之死傷者及他們的家屬⽽牽掛斷腸，相比香港政府的不聞不問，完美解釋何謂民間有情」。

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