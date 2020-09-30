果燃台LIVE︱12港人被送中逾月 家屬西區警署往中聯辦請願促中港政府跟進

12名港人疑偷渡往台灣期間被中國當局截獲拘留，事發至今已超過1個月，至今仍杳無音訊，家屬聘請的律師亦被要求退出受理。雖然家屬心急如焚，但港府繼續冷處理事件，他們今早由西區警署到中聯辦請願，繼續要求中港兩地政府跟進，《蘋果》會直播情況。

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家屬表示，12名港人被中國海警帶走，至今日已是第39日，其間共有10名家屬委託的律師到鹽田看守所要求會見當事人但被拒絕，13位家屬委託的律師被中共約談施壓，6位家屬委託的律師已退出代理工作。他們指，除了12人將被申請批准逮捕，意味他們或須面對更長時間的囚禁之外，得不到12人的任何消息，家屬均無從得知12港人在深圳鹽田看守所遭到怎樣對待、有沒有被施以酷刑。

家屬明言，要求與政務司司長張建宗及保安局局長李家超會面，重申拒絕官派律師，要求安排家屬委託律師面見當事人，以及要求海事處公開事發當日果洲群島一帶的雷達紀錄。

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