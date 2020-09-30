警員急步走遭伸腳絆跌 官斥屬偷襲判前公務員囚兩月

去年12月網民發起「和你Shop」行動，大批警員進駐各大商場戒備。有公務員被指在尖沙嘴海洋中心伸腳欲絆倒一名急步行走的便衣警，被控襲警罪。裁判官鄭念慈早前裁定不認罪的被告罪成，並明言會判監。鄭官今判刑時表明，被告伸腳絆倒警員屬偷襲行為，嚴重程度不亞於明目張膽地襲警，惟天網恢恢，有閉路電視拍下被告犯案過程。鄭官強調，法庭絕不姑息此等行為，須判處阻嚇刑罰，終判監2個月。而被告已因本案失去工作。

辯方表示被告馮耀暉（28歲）會就定罪上訴，向法庭申請保釋。鄭官一度指「一萬元（保釋金）遠遠唔夠」，最終批准被告以現金5萬元保釋，惟須交出旅遊證件、每星期向警署報到4次，每晚10時至翌晨7時宵禁。

被絆倒警員放三天病假

鄭官判刑時指，被告用難以察覺的身體動作將警員絆倒，屬偷襲行為，其嚴重程度不亞於明目張膽地襲警。鄭官強調，雖然被告伸腳的動作難以察覺，但天網恢恢，閉路電視攝錄了被告的犯案過程。雖然被絆倒的警員傷勢不算嚴重，但始終有實際受傷，須請三天病假。

鄭官又引述案例指，法庭認為襲擊正在執行職務的警員屬嚴重罪行，重申法庭絕不姑息此等行為，否則前線警員將得不到保障，社會安寧受損，警察士氣大受打擊。縱使被告初犯、品格良好，以及只是一時衝動犯案，仍須負上刑責，量刑起點定於監禁2個月。鄭官認為，被告因本案失去工作完全是咎由自取，並非減刑因素，加上是經審訊後定罪，沒有任何刑期扣減。

被告原本任職政府助理文書主任，控罪指他於去年12月21日在尖沙嘴廣東道海洋中心2樓2337號舖外，襲擊執行職務的警務人員X。

【案件編號：KCCC2995/19】

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