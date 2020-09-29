【本報訊】疫情下不少派對房間減價促銷，價錢便宜過時鐘酒店，成為部份男女親熱地方，纏綿過程卻被閉路電視攝下，至少四對男女的「三級真人騷」近日網上瘋傳，有苦主怒斥私隱被嚴重侵犯。派對房間女負責人指房間內寫着「閉路電視運行中」字樣，並非偷拍，懷疑片段是男朋友一名友人在網上公開「靠害」。

蕭先生（化名）向本報稱，早前接到朋友好心來電，告知他在一個手機群組見到閉路電視片段，片中一對男女在房間內親熱，男主角的外形跟他酷似。

蕭查看朋友轉寄過來的片段，赫然發現片中男女正是他和女朋友，兩人上月10日租用油麻地鴉打街一商業大廈的樓上派對房間，其間二人情到濃時一度擁抱親熱，蕭懷疑該片段是派對房間內的隱蔽鏡頭所拍下，令他頓感尷尬和憤怒，私隱被嚴重侵犯。

東主稱友人放片報復

蕭進一步了解，得悉除他之外，還有最少三對年青男女租用該派對房間時被偷拍，相關偷拍片段同樣已外傳。但這三對男女情況比蕭更慘，因這些男女的親熱行為更為過火，把派對房當作時鐘房。影片拍攝的時間介乎今年6至8月之間，令人擔心受害人數眾多。

派對房間的負責人黃小姐回應時，否認故意把客人親熱片段公開，她聲稱事緣姓林男友（前消防員）早前曾與朋友輝仔私下看過有關片段，原意是想表示有客人在房內做出不當行為。其後，男友與輝仔及另一保險經紀阿軒因金錢糾紛鬧翻，黃小姐辯稱有人把片段放上網進行報復。

她又帶記者參觀派對房間，其中拍到「春色」的房間．近天花板處安裝一台體積與網球相若的白色攝影鏡頭，並不隱蔽，房間內亦貼有「閉路電視運行中」字樣。黃小姐表示，就今次事件，公司會暫停營業一至兩個月，而閉路電視片段會於一個月內自動銷毀，不留副本。

記者發現，涉事派對房間分時段收費，每六小時為一個單位，由108元至128元不等，廣告顯示適合二至六人，租用者可以玩桌上遊戲、飛鏢及遊戲機等。

輝仔則主動聯絡本報否認把片段放上網，指與林男僅是普通滑板車友，認識了兩至三年，感情不算熟絡，林並非只把片段傳給他看，還有其他人看過及擁有相關片段。他強調報道曝光後，已即時致電林男，但對方沒有回應，輝仔直言自己是冤枉，願意當面對質。