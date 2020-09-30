泛民議席縮水 　險守關鍵否決權

【本報訊】民主派去留問題終塵埃落定。原本有15名民主派議員表明按民調結果定去向，但公民黨陳淑莊以健康及個人原因決定退黨兼不留任，變成只有14人按民調判斷留任；即使計算專業議政、熱血公民鄭松泰也留任，民主派議席數目已縮水至21席，只能險守關鍵三分一否決權。

第六屆立法會多次發生DQ事件，過去四年絕大部份時間都不足應有全數70人。隨着早前建制派陳凱欣因前工黨劉小麗選舉呈請得直而失去議席，計及所有因DQ出缺議席，延任一年的立法會最多只有62名議員。民主派去留民調完成，14名民主派議員將會留任，連同其他民主派及鄭松泰與陳沛然，非建制派陣營餘21人；建制陣營連同立法會主席梁君彥在內有41席。

譴責議案 建制只差一票

一般而言，以簡單多數定勝負的表決，例如政府法案，包括何君堯力谷的《基本法》23條立法、大灣區投票、明日大嶼等，民主派充其量只有極力拉布阻撓，或可稍稍拖延。

須由分組表決定輸贏的議員議案，譬如建制派密謀再推的修改《議事規則》，因民主派在直選和功能組別分別只得11席和10席，建制派就算失去了陳凱欣，在直選仍坐擁17席，功能組別更有23席，民主派也只能盡力拖延。

最後一個情況是關乎到政改方案或褫奪議員資格等，分別須經全體議員及出席議員三分二支持才通過的議案，因建制派未達到超過三分二議席而無法通過。值得留意的是，褫奪議員資格的譴責議案須由出席議員三分二支持才通過，建制派議員連同梁君彥在內有41人，只差一票便跨越門檻，故民主派在來年議會稍有閃失便告失守。