抗暴之戰︱聶德權威嚇公僕10.1勿上街：46人參與非法公眾活動被停職

港府自去年開始，公務員但凡涉嫌參與非法公眾活動而被捕即被着令職停。而近日警方禁止民間人權陣線明日發起的「毋須義士 釋放十二」大遊行，但網上有人號召市民明日參與「月夕行動」。公務員事務局局長聶德權則趁10.1前夕去信全體公務員，指至今已有46人因涉嫌參與非法公眾活動，正被警方調查或起訴而停職，重申當局「極為重視公務員的品行職守，對違法公務員是零容忍，亦絕不姑息」。

聶德權今日去信全體公務員，題為「防疫、守法意識莫鬆懈」，先指答謝公務員團隊推行全民檢測，為消減第3波疫情作出貢獻。他認為疫情仍未「斷尾」，或會有所反，提醒公務員在國慶、中秋假期期間不能鬆懈，要做好各項防疫措施，「尤其切忌參與任何可能違反禁止群組聚集相關規例的活動」。

零容忍公務員「違法」

話鋒一轉，聶指警方已就民陣申請的10.1遊行發出反對通知，強調「相關活動屬未經批准集結，若參與其中可能觸犯法例」，並提到至9月底，已有46名公務員因涉嫌參與非法公眾活動被捕、現正接受警方調查或正被起訴。他又謂，網上充斥扭曲不實的信息，鼓動市民參與非法遊行，強調當局「極為重視公務員的品行職守，對違法公務員是零容忍，亦絕不姑息」，「相信同事們都能明辨是非，奉公守法，遵守《公務員守則》訂定的操守準則」。

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