內地大媽街頭演唱與男途人跳舞 違限聚令受審罪成罰4,500元

內地大媽今年4月無視限聚令，與女伴在中環碼頭附近唱歌表演，更帶備膠凳放置於現場，三名男途人駐足觀看。大媽及後被警員票控組織受禁群組聚集，案件經審訊後，暫委裁判官何慧嫻今裁決指，被告自辯供詞自相矛盾，既不可信亦不可靠，相信事件正如截查被告的女警所述，被告等五人沒有維持1.5米距離，持續15分鐘，而被告亦有安排及準備涉案聚會，裁定罪名成立，罰款4,500元，准她一個月內繳交。

控方案情指，被告歐麗花（38歲）和另一女子今年4月17日傍晚在中環九號碼頭唱歌跳舞，身旁放置擴音器及四張膠凳，及後移師AIA摩天輪附近繼續表演，當中兩名男觀眾更與兩名女表演者唱歌跳舞。警員觀察一會後，認為五人違反限聚令，於是作出票控。

裁判官裁決指，被告自辯謂案發當日唱歌時一直面向前方，能看見前方的人，並多次重申知悉限聚令規定。惟被告又聲言從碼頭搬位至摩天輪附近時，不肯定另外三名男子有否幫忙搬動涉案物品，只能說出女伴楊佳曾搬音響。裁判官指出，被告當時不可能甚麼也看不見，亦不可能不清楚誰做了甚麼，認為其證供難以置信。

裁判官亦質疑，被告聲言只是和唱歌班同學「唱吓歌仔」，卻又從筲箕灣帶備為數不少的物品到中環，更在案發現場擺放膠凳。裁判官認為被告證供不可信亦不可靠，不予接納。

裁判官信納截查被告的女警姚婷婷所說，被告和女伴與三名男觀眾曾保持1.5米距離，惟及後各人距離不足1.5米，情況持續15分鐘。裁判官認為可作出推論，被告曾安排及準備涉案的受禁聚會。

被告親自求情時強調，自己並非聚會組織者，向裁判官謂：「你判我有罪，我都冇辦法。」她透露曾任職地產及保險業，自去年5月起失業至今，目前與丈夫辦離婚，其積蓄用作供保險，現已所餘無幾。

【案件編號：ESS10883/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！