路政署主任涉扯斷欄杆膠鏈判無罪 官指警觀察與問話皆欠妥

路政署高級測量主任被指於去年聖誕節在旺角街頭大叫，並徒手扯斷一條膠鏈。涉案主任否認刑事毀壞罪受審，今自辯稱案發時因失平衡而捉住涉案膠鏈，或因而不慎弄斷。審訊不足半天，被告獲判無罪。裁判官鍾明新裁決指，案中警員稱在警車上聽到有人大叫，望向窗外時目擊被告扯斷膠鏈，惟他當時身處行駛中的警車，觀察或不準確。鍾官又斥責警員向被告問話前未有施行警誡，做法不恰當。

被告陳國衛（55歲）被控於去年12月25日在旺角荔枝角道與塘尾道交界附近的交通安全島上，損壞兩枝欄杆之間的一條膠鏈。

當日拘捕被告的警員馬玉峰（譯音）供稱，案發時他隸屬東九龍機動部隊，當日與同僚乘警車經過案發地點，聽到安全島上有人大叫一聲，他遂望向窗外，發現被告與數人身處安全島，其中被告手持涉案膠鏈的兩端，並且發力扯斷。馬強調，當時車速很慢，故他觀察到被告的動作，並立即通知同僚。

馬續指，他與同僚隨即下車截停被告，但被告表現不合作，一度拒絕出示身份證或回答問題，又罵警員。馬檢視現場後，發現一條長兩米的斷裂膠鏈，遂拘捕被告並將他帶返警署。被告在警誡下保持緘默。辯方盤問指，馬曾問被告：「你做咩整斷條鏈？咁大膽？」被告則答：「冇喎，撠親之嘛。」

事發前通宵陪伴住院患癌母親

被告出庭自辯供稱，住所位於涉案安全島對面。事前他在聖母醫院通宵陪伴患癌母親，當日下午近4時，他離開醫院打算回家途中，因精神不濟及頭痛，一時心不在焉而失平衡，更踢到石壆，「即刻想拎啲嘢企定定，拎到一條嘢」。當他回過神來，才發現捉住涉案膠鏈，而膠鏈已斷。被告同意，其動作可能弄斷膠鏈，但強調不是故意。

被告續憶述，未幾有約5名防暴警員朝他走來，問他為何大膽弄斷膠鏈。他感到愕然，回應謂：「冇呀，撠親之嘛！」警員又問被告：「係咪衝我哋？」被告認為意指衝擊警方，故再感愕然，並稱：「斷咗條膠鏈冇乜大不了，過馬路仲快少少！」他最終當場被捕。

被告續供稱，母親於同月27日去世，他因情緒困擾，遂於今年1月3日求醫，並獲轉介至精神科。辯方隨即呈交被告母親的入院紀錄、死亡證明，以及被告的醫生轉介信，指其情緒問題已持續幾個星期，令他睡眠不足、精神恍惚。惟被告強調，他不會因情緒差而故意弄斷涉案膠鏈。

被告在控方盤問下稱，他已在該處居住了數十年，熟悉所有街道設施，包括涉案安全島，而過去從沒試過誤踢石壆。控方指出，熟悉環境的被告不可能誤踢石壆，他是因一時情緒爆發而蓄意毁壞膠鏈，失平衡云云只屬托詞。被告全部不同意。

控方續指，被告身為成年人，不可能會認為膠鏈斷掉會令「過馬路快啲」。被告否認，強調當時精神差及忟憎，知道說法不正確，但非有意，認為斷膠鏈只是小事，而他當時只想趕回家，否認曾罵警員或不合作。

官：警員庭上曾改口 反觀被告證供清晰

裁判官鍾明新裁決時，質疑馬姓警員的觀察不準確，因另一名警員證人稱當時警車車速正常，即馬僅是在行駛中的警車上觀察被告的一剎那動作，不能排除他的觀察不全面。此外，馬未有指出從車上觀察被告的距離或時長，亦沒解釋被告究竟是刻意扯爛膠鏈、抑或因遭石壆絆倒而不慎扯爛，控方亦沒就此舉證。

鍾官直言，馬的證供不理想，例如他原本供稱在車上看見安全島上所有膠鏈均完好無缺，但當辯方指出除被告扯斷的膠鏈外，其他膠鏈亦損毀，馬則改口稱沒觀察清楚。此外，馬自言聽到有人大叫後才望向涉案安全島，但當時島上有5至6人，他沒解釋為何認為叫聲由被告發出。

鍾官又指，馬截停被告時已認為他涉嫌犯案，卻在沒施以警誡的情況下向他查問，做法不恰當。綜合上述原因，鍾官不能完全接納馬的證供。

相反，鍾官裁定被告證供清晰直接，在盤問下沒有動搖，現場照片亦看到他所說的石壆，故不能排除其說法屬實。鍾官指出，由於控方舉證不能達至毫無合理疑點，遂裁定被告罪名不成立。

【案件編號：WKCC1389/20】

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