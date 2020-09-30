片證女生無孭袋　飛虎被指插贓

【本報訊】網民去年11月13日發起「大三罷」，當天有兩輛輕型貨車橫泊在沙田科學園路堵塞交通，更有人設置路障阻止車輛駛過，警方到場拘捕多人，並在其中一名女生斜孭袋撿獲士巴拿。案件昨續審，截停女生的飛虎隊警員供稱，女生下車時孭着斜孭袋，及後她的袋被搜出士巴拿。辯方指他說謊及插贓嫁禍，播片證明女被告下車時根本沒孭袋。

供稱袋中搜出士巴拿

兩被告分別為學生潘凱玲（22歲）及售貨員范瑞祐（29歲），被控在公眾地方造成阻礙罪，女生另否認管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途罪。

控方傳召截停被告的兩警作供，因兩人為飛虎隊成員，身份敏感，獲准匿名以署理警長A及警長B來稱呼。

A供稱在其中一輛貨車內發現潘，潘下車時孭着一個斜孭袋，但他沒檢查該袋。但辯方指潘的斜孭袋原放在車內，是A從車拿袋再掛在潘身上，A不同意。

辯方隨即播放潘下車時的影片，顯示潘沒孭袋，A答鏡頭拍不到。辯方直指A說謊及插贓嫁禍，A否認。

截停范的B稱在另一車發現范，范已被捕，他搜車時於車尾箱發現食物及水，范解釋打算分發給他人。B稱因現場危險，擔心有人搶犯，故沒警誡范，承認此舉不依程序。辯方要求剔除范的招認，認為對范不公。聆訊今續。

案件編號：STCC1095/20