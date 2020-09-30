克服喪夫傷痛　兩媽珍惜親子團圓

【本報訊】中秋佳節本應人月兩團圓，無奈對工業意外遺屬卻只有思念。阿麗與阿田的丈夫皆於工作期間喪命，遺下妻子及年幼子女，阿麗更於丈夫離世不久患上中後期肝硬化；跌入人生低谷，徬徨無助的阿田曾萌生自殺念頭。為撫養子女成人，兩位喪夫媽媽咬緊牙關前行，彌補單親家庭缺失。今年中秋，二人期望天上丈夫繼續守護，亦寄語大家珍惜眼前人。

拒領綜援 重投社會

「其實有同爸爸過一次中秋，爸爸好開心，冇估到佢走得咁快。」去年中秋，是阿麗丈夫志鋒與女兒共度的首個、亦是唯一的中秋節。半個月後，志鋒於10月2日工作期間因心臟病猝逝，遺下阿麗及一歲多女兒婷婷。由於丈夫不屬工業傷亡法例保障範疇，阿麗未獲任何賠償。

阿麗指志鋒缺家庭溫暖，廿歲離家出走，直至二人2015年共諧連理，三年後喜獲千金，「佢好開心，佢想每年過年都開開心心團年」。打廚房工的志鋒於阿麗勉勵下當上廚房大佬，惟二人由拍拖至結婚，只度過八年幸福時光。去年10月3日，兩小口原訂回鄉參與姨仔婚禮，豈料前一日，年僅37歲的志鋒落場小休竟一睡不起。死因庭後來裁定他死於心臟病發。

阿麗舅父在志鋒離世不久因肝硬化離世，患家族遺傳乙型肝炎的阿麗檢查身體確診中晚期肝硬化。「畀我捱多10年，等佢可以獨立自立啲。」阿麗只寄望天上丈夫守護她能長命百歲，陪伴女兒成長。

「老婆，你帶住個仔，喺邊度等我呀，我哋去食下午茶。」四年前，阿田丈夫阿培每天放工前的溫馨聊天，成夫妻倆最後對話。廿多分鐘後，阿培同事突來電，告知阿培嚴重受傷。在將軍澳做運輸工的阿培，在飛機輪胎維修中心卸輪胎時，底部輪胎突爆開，氣流撞起上方輪胎飛彈，阿培走避不及，頭、臉被飛胎擊中重創倒地，最終不治。

阿培遺下阿田與僅七個月大的兒子文迪，公司代表探訪僅丟下100元利是慰問金。阿田曾想自殺，幸得工業傷亡權益會協助，她意識到兒子尚小，決定母兼父職，不但上堂增值自己，更拒領綜援重投社會。

幼年喪父的阿田，兒子竟要面對相同命運，「我從來都冇諗過自己下一代都喺單親家庭長大。」時間沖淡喪夫之痛，阿田與往年一樣，將偕兒子與老爺奶奶做節，希望珍惜眼前人，「我會同佢（丈夫）講我過得好好，叫佢唔使擔心。」