赤柱還柙人士關水飯房食私飯 內有坐廁曱甴出沒恐播疫

疫情未過，但有區議員指有選擇私人膳食的還柙人士，被迫於附有坐廁、本旨在懲處違規囚犯的單獨囚室進食，惡臭蟑螂「相伴」環境惡劣，惹「播毒」危機。專家指用膳時不宜於衞生環境較差空間用膳，懲教署回覆時沒有否認情況。衞生署回覆本報指，市民應盡量避免在受污染地方用饍，而還押在囚人士的監獄包括單獨囚室，亦應保持環境衞生，以減低疾病傳播風險。

現時還柙人士有權委託家屬光顧俗稱「私飯」的私人膳食，一般用膳時會與吃懲教提供膳食（俗稱大棚飯）的囚犯分開，由經署方批准的餐廳製作運送。荃灣區議員譚凱邦曾到赤柱監獄探訪多名還柙候審人士，數月前已收到投訴指，選擇私飯者被要求於曾用作俗稱「水飯房」的單獨囚室用膳，環境的衛生惡劣。譚多次向當值主任反映，惟到9月探訪時再有相同投訴，顯示問題持續。

譚指，單獨囚室原意主要為懲罰囚友，但還柙人士尚未定罪本來就不宜關閉在內，促請署方由健康角度着想，盡快安排進食私飯者在飯堂或空氣流通且衞生條件理想的空間用膳。日前他去信署方表達關注，職員只稱正在研究，之後會正式回信告之結果。

感染及傳染病科醫生林緯遜指，理解監獄設計較多限制，但若情況屬實，用膳環境的確不太理想，因監獄環境一般較封閉，已有多項醫學研究指出，沖廁時可令帶有病原體水珠霧化及飄遠，屬傳播疾病途徑之一。他建議至少應為坐廁加上上蓋，但最合適當然是安排在較衞生空間用膳。

懲教署回覆時沒有否認上述情況，只稱會按個別院所運作、保安及環境等因素安排在囚人士在「合適」地方用膳。本報查詢衞生署相關安排是否符合公眾衞生考慮，署方指保持個人和環境衞生，對預防包括經口糞途徑傳播傳染病尤其重要，強調應盡量避免在受污染地方用饍，而監獄範圍包括囚室亦應保持衞生，以減低疾病傳播風險。

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