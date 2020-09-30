反黑警疑炮製假掃賭 事前邀黑幫入警署傾安排戲子被捕

反黑警員疑設局造假，串同黑幫成員策劃「掃蕩」非法賭場，但只會拘捕假賭客並撿取少量賭具及賭款。涉案賭場負責人今在區域法院承認串謀妨礙司法公正罪，案情披露疑有反黑警在掃賭行動前，警署會對黑幫成員中門大開，反黑警疑帶領黑幫成員手下進入警署開會，向對方建議事前如何佈置賭場及揀選戲子賭客。詎料，該手下原來是反黑委派滲入黑幫的臥底。

警方事後控告五名男子，包括四名警員趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）、張子健（28歲），以及無業男子陳少寶（39歲）。其中陳今在區域法院承認一項串謀妨礙司法公正罪，控罪指他與另外四名被告於去年5月2日至7月10日間，在香港連同王偉軍及「Eddy」犯案。

案情透露，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）於2016年12月派出臥底滲入荃灣黑幫「和勝和」其中一個派系，該派系的「阿頂」叫王偉軍，綽號「菜仔」。

至2018年，「菜仔」指派臥底到荃灣德士古道某工廈的非法賭場工作。賭場內有3部釣魚機。臥底是兌分員，陳姓被告則是賭場負責人。

同年4月，警方收到線報，指「菜仔」在工廈經營非法賭場，案件交由荃灣區反三合會行動組調查。

「菜仔」於同年6月18日指示臥底搬走賭場其中兩部釣魚機及多個閉路電視鏡頭。「菜仔」又向臥底表示，已跟警方聯絡及安排，警方將於同月22日到賭場掃蕩，由警方拘捕被告及四名「賭客」，場內則有一部釣魚機，留下3,000元賭款。

「菜仔」又指示臥底在被告及「賭客」離開警署後，分別給他們5,000元及1,500元報酬，更著臥底與「反黑南哥」聯絡。

臥底致電「反黑南哥」，對方約臥底同月20日晚上在荃灣警署外等候。當晚「南哥」帶臥底進入警署其中一間房會面。除「南哥」外，尚有三名男子與會。

四人向臥底索取賭場平面圖，「南哥」則指示臥底如何佈置場景，建議臥底在賭場內放置香煙、飲品及租約，前門的閉路電視則需加設硬碟。「南哥」更向臥底指出，賭場僅得一部釣魚機，卻放有20至30張椅子，認為如此屬不合邏輯。

「南哥」又問臥底，被告安排了甚麼戲子扮「賭客」，並強調：「唔要南亞，唔要唔夠秤，唔要通緝。」

「南哥」在翌日致電臥底，提醒臥底有關準備工作須於22日晚上11時前完成，因屆時警方會採取行動。臥底致電被告，確認被告與四名「賭客」屆時將在賭場內。惟突擊搜查行動最終沒有執行。「菜仔」亦聯絡臥底稱行動已取消，並叫臥底不要接聽「南哥」來電。

警方於同月27日拘捕被告及另外四名男子。被告接受警誡時稱，與「菜仔」協議留在賭場內被警方拘捕，事成後可得5,000元報酬。

而自稱為「反黑南哥」的男子及當時在警署與臥底開會的三人，均為荃灣區反三合會行動組人員。四名不認罪的被告警員，將於明年1月15日受審，而陳姓被告亦需於同日備妥求情文件。

【案件編號：DCCC917/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！