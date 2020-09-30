【本報訊】位於中環百子里公園對開的「七一吧」，是本地文化人、社運人士聚腳地，但如香港許多美好物事一樣即將消失。七一吧於fb發文宣佈，將於10月30日結業，原因是業主要求酒吧繳交租約原訂租金。文化人指出，七一吧是以酒吧舉辦文藝活動的先驅，其結業帶出擁有的事物可隨時消失的時代處境。

七一吧東主馬麗華在fb帖文指，數日前業主拒絕續租，除非10月份開始繳交原租約的租金，否則這星期三立刻交舖。但業主想到「好頭好尾」，讓酒吧可以多營運一個月，七一吧將在10 月30日結業。有網友留言質疑背後有政治原因，但馬回覆說：「這是業主貪婪，非關打壓黃店。」

七一吧前身為「六四吧」，1990年由一群朋友於蘭桂坊共同開設，股東馬麗華為其中之一。惟2004年酒吧因加租結業。其後，馬把酒吧從蘭桂坊遷至百子里公園旁。當年股東銳減，酒吧亦易名「七一吧」，紀念2003年7.1大遊行。每年六四，酒吧飲品收入不扣成本，年復年全數捐予「天安門母親運動」。

反送中以來屢罷市籌款

自去年6月反送中運動以降，七一吧屢罷工罷市及籌款，最早一次為去年6月梁凌杰墮斃翌日，其後11月中大警民對峙多日，七一吧亦曾在社交網宣佈罷市，但開放酒吧予有需要赴七一吧的朋友，而相關收益將全數轉贈支援抗爭的基金。

多年來 ，六四吧和七一吧是本地文化藝術工作者、社運人士及傳媒人聚腳地。七一吧為早年城內少數容許舉辦文化活動的酒吧，包括舉辦電影放映會，而酒吧空間本身亦吸納文化人，容許創作發生。

梁栢堅︰位置已偏無可偏

本地著名文化人梁栢堅指，七一吧曾起先驅作用，如今不少文青區、工廠區酒吧或多或少在仿效。他嘆七一吧位置已偏無可偏，詎料仍難逃結業命運，「你以為一直會喺度嘅嘢，𠵱家有唔代表將來有，大家自己諗下啦」。

七一吧位於接連中環卑利街與鴨巴甸街的文興里小巷。附近食肆、酒吧林立，無不受疫情影響，而七一吧本身於3月下旬停業，本月中始恢復營業。鄰近餐廳的東主Renee於對開的卑利街經營餐廳兼酒吧三年。她指自政府多項限堂食、停晚市措施，餐廳生意7月曾大跌八成，猶幸店內兼營西餐才不至停業。近月疫情放緩生意回暖，但客人因經濟情況變差而改變消費習慣，如減少點菜、餐酒等。她指曾有朋友向她表示：「我都想支持你，但我可能下個月就失業。」