黃之鋒古思堯涉未經批准遊行 庭外市民喊「光復香港」遭警包圍截查

前香港眾志秘書長黃之鋒及活躍於社運界的七旬漢古思堯，被指去年10月5日禁蒙面法生效後，在銅鑼灣一帶參與未經批准遊行，被控違反《公安條例》，黃之鋒另涉戴口罩蒙面被控。兩人今午在東區法院提堂。主任裁判官錢禮批准黃之鋒及古思堯各以現金1,000元保釋候訊，黃於保釋期間不得離港，古則沒有離境限制。

控方表示今可答辯。但辯方稱未能預備，申請押後至12月18日再訊，以待向控方索閱文件及錄影片段，並向被告提供法律意見，又謂因其中一罪涉及蒙面法，而相關司法覆核聆訊將於11月24日及25日在終審法院進行。

黃之鋒應訊前在庭外表示，自反送中運動至今，已被起訴六項控罪，獲法庭批准保釋，未知今次會否遭即時還柙，「希望陣間可以好快出返嚟，見到咁多位傳媒朋友，而唔係咁快要影囚車」。他又表示，12名遭中國扣留的港人家屬今早到中聯辦示威，希望公眾繼續關注事件。

一名旁觀男子在黃之鋒發言後大叫：「加油呀黃之鋒！光復香港，時代革命！」隨即引來多名軍裝警員包圍及截查，並拉起封鎖線。該男子數分鐘後獲放行。

古思堯入庭前向記者表示，現時患上第四期癌症，早前到醫院抽血，發現癌細胞已擴散，將來仍須施手術。古直言早前已為民主運動坐過九次監，坐監已成生活一部份；即使身患重病，日後仍會找適當機會抗爭。

兩名被告為黃之鋒（23歲）及古思堯（74歲），黃報稱公開大學學生，古報稱退休人士。兩人被控《公安條例》下一項明知而參與未經批准集結罪，涉於去年10月5日在香港連同其他身份不詳的人，無合法權限或無合理辯解，明知而參與一個違反《公安條例》的公眾遊行，而該遊行屬於未經批准集結。

黃之鋒另被控一項在未經批准集結中使用蒙面物品罪，涉於當日身處金鐘道的未經批准集結時，使用相當可能阻止識別身份的蒙面物品，即一個耳掛式口罩。

【案件編號：ESCC2097/20】

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