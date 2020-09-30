警改傳媒定義︱警出特刊講傳媒：關係破裂是假象 意圖孤立警隊

警方經常阻撓傳媒採訪，上周更自行修改警察通例內的傳媒定義。警方今日就面對傳媒情況推出特刊，不少內容都針對身穿「黃背心」的記者，又將警媒關係緊張，歸咎是所謂「傳媒業的突然『氾濫』」、「黃色背心」人士出現所致。對於警察與傳媒關係破裂的說法，傳媒關係課警司高振邦認為是某些別有用心的人在不斷非理性攻擊及歪曲下，刻意製造的「假象」，意圖是孤立警隊。

警隊官方刊物《警聲》今日以特刊形式，出版《踏浪前行-警隊面對傳媒的困難與挑戰》，刊載多名警察公共關係科和參與「踏浪者」行動警員的訪問，將警媒關係緊張，歸咎於社會上爆發連場挑戰法紀的暴亂，以及「傳媒業的突然『氾濫』，尤其是出現大量穿着黃色背心的自稱『記者』。」

時任傳媒關係課警司高振邦指，過去一年涉政治色彩的遊行示威，總有過百名穿着黃色背心、自稱「記者」的人在現場遊走，部份為年紀很輕、「看得出壓根兒沒有半點採訪經驗」的「小朋友」。他指這類記者拿着鏡頭或手機在封鎖線「來回推撞」，向警察防線大聲質問，又會刻意找出正進行便裝埋伏的警員並公開其行蹤，以至向示威者報告警察的行動部署等。

對於警察與傳媒關係破裂的說法，高振邦認為是某些別有用心的人在不斷非理性攻擊及歪曲下，刻意製造的「假象」，意圖是孤立警隊。

社交媒體傳訊課總督察倪采欣提到，警方於今年7月截查至少150名身穿黃背心、宣稱在場進行「採訪」的人，超過三分之一並非傳媒機構人員，當中有未成年人。她質疑有記者組織經常指摘警方不體諒傳媒工作，但大量「黃背心」置身在警察防線的前方時，會可能影響、甚至妨礙警察執行職務。

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