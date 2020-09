理大10.1突扯旗表忠 須着洋裝「致敬我們國家成就」 學生擬黑衣抗議

明天10.1是中共建國71周年,有大專院校疑為「表忠」,竟破例於校內舉辦升旗禮。理大日前向部份師生發電郵,指為慶祝國慶這個重要日子,將於明早10時在李嘉誠樓平台舉辦一個簡單的升旗禮,並邀請師生出席。理大學生會表示,學校過往一直以來都沒有類似活動,認為是受社運及《國安法》影響,「想做場戲,證明Poly係乖乖仔嚟」,又指明天學生會將會以全黑服裝出席,「10月1係國殤,而唔係國慶」。

有理大職員阿Y(化名)向《蘋果》透露,理大日前向管理層、教職員及學生會發電郵,當中指為慶祝中華人民共和國成立71周年此等重要節日(important occasion),以及為「向我們國家的成就致敬」(pay tribute to the accomplishment of our country),明早10時將會於校內李嘉誠樓平台舉行一個簡單而隆重的升旗典禮,並邀請師生出席。電郵中亦有列明衣着要求必須為「正式上班服」(Business Attire),即男女須分別穿西裝和洋裝。

阿Y指,於校內任職多年,過往均沒有類似活動,認為學校今年突然舉辦升旗禮有「表忠」之嫌,「我覺得其餘7間院校都會搞,因為大家都要表忠」。

理大學生會亦獲邀出席升旗禮。會長陳嘉禧認為,學校因社運及《國安法》影響而要「做場戲」,「Poly一向都係『紅底』大學,之前又要有埋理大圍城等等,係想證明Poly都係一個乖乖仔」。對於會否對學校感到失望,他指未有對學校抱有任何期望,「由理大圍城嗰陣已經知,滕校長一落到嚟,係睇下啲設施有無爛先,嗰陣你已經知呢間學校不嬲唔會理學生」。早於今年6月,理大校長滕錦光與港大、中大、教大及嶺大校長聯署支持《國安法》,聲明中指理解訂立《國安法》之必要性。

學生會外務副會長鄭其浩指,認為校方是「收到上面指令」才有所行動,「如果唔係咁,唔會突然間今年無啦啦搞,係想畀啲高層做個親中嘅表態」。他指,幹事會將會發聲明反對升旗禮,亦會發文呼籲理大學生穿上全黑服裝到場以表訴求,「我哋想講嘅係,10月1號係國殤,而唔係國慶。」

《蘋果》正向理大及各大院校查詢。

