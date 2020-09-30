【拼搏14年】

【本報訊】正當公民黨與民主派立法會議員見記者，決定留守議會之際，公民黨立法會議員陳淑莊突然在facebook發聲明，以個人理由決定不延任立法會議員職務，並宣佈退出公民黨及政壇。她其後在記者會稱，經過大病後，希望有更多時間陪伴家人，形容是政治生命完結，也是人生新開始，其間多次激動哽咽。她除了多謝公民黨支持，自己亦會以市民身份繼續支持民主運動，不會放棄爭取普選。

陳淑莊昨午先在facebook發文公佈不延任立法會議員及退黨決定，下午在公民黨黨魁楊岳橋、黨友郭家麒、郭榮鏗及譚文豪陪同下，一同會見記者，向來眼淺的她在記者會開始前已因情緒激動，一度要離開記者平復心情，記者會期間更多次激動哽咽。

「服務呢個家係我一生榮幸」

陳淑莊感謝港人令她有機會服務香港，「服務呢個家係我一生嘅榮幸……冇後悔過」，指今次決定不容易，思考了一段頗長時間，選擇現時公佈是為免影響去留民調結果，黨友和民主派事前已知悉其決定。她形容從政是一個偶然，早前因腦部手術經歷過生死邊緣，十分感觸未有花時間陪伴家人，希望能趁自己和母親仍然健康之時，同度更多有質素時光，不想未來後悔。她稱對於母親去年曾在手術室外等候她長達五小時感到心痛，「我真係欠她太多」，又透露：「最近屋企有啲事發生咗，發現原來say goodbye好快。」

當陳淑莊提到母親期間，曾數度哽咽地指對母親虧欠太多，從政14年對母親影響很大，大病後才發現和母親無壓力地相處的時光十分珍貴，加上過去一年作為民主派召集人工作壓力相當大，令大病初癒的她萌生退意，盼身體可真正休息。

回顧議會工作，陳淑莊直言很多工作未做好，亦有問自己「係咪可以做更多」，舉例指推動《樹木法》多年仍未能通過，對支持者感到「唔好意思」。她指快將50歲，已到人生下半場，「係咪政治先可以為香港服務呢？喺我𠵱家呢一刻，可能未必係」，希望政治生命完結後，開始新的人生，並感激有關決定得到公民黨支持，民主派的朋友無視她為逃兵。

否認民主派分裂 籲毋忘初心

對於民調顯示支持民主派留守和離開立法會的百分比相若，陳淑莊坦言過去有朋友對此有不同意見，但她不覺得是一個很好大的分裂，「我相信、好肯定大家都係支持民主，我覺得呢個最大嘅目的，大家記得、毋忘初心最重要」。

陳淑莊又透露，早前通知當年邀請她入黨的「師傅」余若薇有關決定，其間她再次激動哽咽，透露「講唔夠第一句就喊咗」，指至今記得余向她說過不要在鏡頭面前哭，但今次應是最後一次，「因為我今日做完呢個直播之後，任何嘅訪問我都唔會做，亦唔會做乜嘢KOL，乜嘢都唔會㗎喇」。但她指往後會作為黨友的「小fans」、作為一個香港人，繼續支持民主派、支持香港人爭取民主的運動。