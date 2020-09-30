蕭若元北角時代冰室 5客堂食或外賣吃蛋類食物後疑中毒

衞生防護中心公佈，正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及5人，疑進食蛋類出事。涉事餐廳為時事評論員蕭若元出資營運的黃店、北角英皇道時代冰室，中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

首宗個案涉及兩男一女，年齡介乎11至62歲。他們在本周日（25日）晚餐時進食購自時代冰室的外賣食物，約7至19小時後出現腹痛、腹瀉、嘔吐及發燒等病徵。另一宗個案涉及兩名17歲男子，他們於同日在冰室午膳，約27至29小時後出現類似病徵。全部受影響人士已求醫，毋須入院接受治療。他們情況穩定。《蘋果》嘗試致電時代冰室查詢，暫未能接通。

衞生防護中心發言人指，衞生署已通知食環署有關事故，並正繼續調查。要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意食物已徹底煮熟才進食、進食前及如廁後要洗手等。

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