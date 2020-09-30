抗暴之戰︱被罰停課lunch哥今續發起多區「和你睇蘋果」 沙田新城市保安警告涉促銷活動

經常響應「和你Lunch」活動、人稱「Lunch哥」的中學生David雖然昨透露被校方罰停課，但今日（30日）繼續在多區發起「和你睇蘋果」，包括早上在沙田新城市廣場「沙田和你問&睇蘋果」，下午則分別在中環遮打花園及太子站月台發起「中環和你睇風景&睇蘋果」及「太子和你睇蘋果」活動。

人稱Lunch哥的David昨日接獲校方通知，因身穿校服讀《蘋果》及到政總請願，被校方停課兩天，仍不減其決心，於今早十時到沙田新城巿廣場中庭「和你讀蘋果」，不時有巿民駐足觀望，更有巿民停下表示支持與鼓勵。David坐下讀報後不足五分鐘，隨即被保安人員以「進行宣傳或促銷活動」被警告，附近的兩名保安員則一直在附近徘徊，且在David旁邊舉着「注意社交距離」的提示牌。

David被保安人員警告後，隨即到詢問處找職員查詢，自己讀報如何構成促銷或宣傳，惟詢問處職員指將找有關部門主管回應，而他等待近十分鐘後仍未有回覆。David轉到公共運輸交滙處向警方求助，但一名白衣督察突然拉大隊離開，指「有嘢做」，David無奈下則再次回到新城巿廣場的詢問處，並留下個人資料，要求保安部盡快以書面形式回覆其投訴。

Lunch哥：已有心理準備留級一年

David指，校方稱他在政總請願及身穿校服閱讀《蘋果》報紙的行為，令學校接獲大量電話及電郵投訴，暫時被學校停今、明兩日課，且校方正在商量會否記他缺點。David批評校方有關舉動荒謬，指「依家竟然話睇報紙係違反校規」，更質問「一個學生係咪唔可以同林鄭傾計」。他表示自己絕不會屈服，「屈服都無用呀，只會換嚟更大嘅打擊（壓）」，認為自己僅被停課及記缺點，相較其他抗爭者付出的代價非常低，直言自己已有留級一年的心理準備，將繼續抗爭。

David昨在個人Facebook專頁「Lunch哥的抗爭生涯」透露，其家長收到校方呼籲David停止穿上校服進行示威活動，因「身穿校服進行上述校外活動，令人誤會這些活動代表學校、校內人士的立場」，將使學校陷於政治漩渦。校方更表明，David屢次不聽從老師勸告和吩咐，穿着校服參與涉及社會或政治活動，故周二及周三（29及30日）須接受停課，反思己過。

David昨在Facebook透露今日會舉行3場「和你睇蘋果」活動，其中「中環和你睇風景&睇蘋果」就呼籲網民下午由遮打花園步行至禮賓府，及自備一張白紙。其後他將轉到太子站發起「太子和你睇蘋果」活動。David指活動與政治無關，但由於近日活動受各方注意，所以呼籲參與網民活動期間小心，避免發生暴力事件。另外，David提醒參加者在lunch期間保持每4人的1.5米社交距離，避免被警方票控。《蘋果》將直播中環及太子現場情況。

直播連結

《果燃台》

《蘋果》YouTube

《蘋果》Facebook

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