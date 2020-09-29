李八方online︱《願榮光》團隊推日文新歌 籲堅定意志迎接《明日》

令人難忘嘅2020年，大家唔經唔覺已經捱過咗大半。下一年會點呢？未來又會係點呢？

舊年為我哋帶嚟《願榮光歸香港》嘅DGXMUSIC，今日下晝4點將會發佈佢哋嘅新歌《明日》，唔再係進行曲，亦唔係廣東歌，而係用日文去演繹一段屬於每一個香港人嘅日常故事。喺MV入面，兩個嘻嘻哈哈嘅中學雞，遇上心事重重嘅大姐姐，透過街頭巷尾留低嘅文字塗鴉，慢慢理解呢一身黑衫背後嘅意義，一齊期待一個更加好嘅《明日》。

今次呢首歌繼續係DGXMUSIC嘅大腦Thomas作曲，由住咗喺香港十幾年嘅日本人「國際巨星」（化名）填詞，並由日文好標準嘅香港人唱出嚟，唔講嘅話絕對覺得係一首源自日本嘅流行歌。

Thomas話，今次呢個製作自6月起喺民間開始醞釀，話比起台灣、歐美等嘅地方，日本對香港關注程度好像唔算特別高，於是有人建議不如搵DGXMUSIC作返首日文歌，再配上一個能傳達到香港人心聲嘅MV，希望令本來唔太了解香港時局嘅日本人，都可以從日常嘅角度去理解，同時支持香港爭取民主自由；英語版及其他語言版本亦正在製作當中。

成個project用兩個星期時間就眾籌咗15萬，搵咗好多專業嘅朋友參與，好似MV咁就由香港資深電影人負責，但其間經歷唔少困難，好似一位喺日本頗有名氣嘅香港政治人物就被迫退出參演。二人導演團隊5201314（化名）話，呢個MV係希望將香港人過去嘅內在心情表達出嚟，特別係年輕一代人面對未知嘅將來以及高壓管治，世界各地嘅朋友必須連結起嚟，用純潔同堅定嘅意志去迎接新世界來臨。

歌曲連結：https://youtu.be/6_N-PaTwB4Q

《明日》By DGXMUSIC （ig @dgxmusic、fb @glorytohkdgx）

Music：thomas dgx yhl

歌詞：國際巨星

「A1」

走れ 柔らかい風をきって

穿過柔和的風奔馳吧

二人描いた夢は 永遠(とわ)に続くものだと

あのころ 信じてた

曾經，我也深信過

兩人描繪的夢會永不消逝

「A2」

まわる 時代の間（はざま）で

在時代交替的隙縫裏

君は 何が本当の君か わからなくなってゆく

你漸漸迷失自我

消えてく あの笑顔

那笑容也逐漸消失

「B1」

当たり前の日々が 静かに壊されてく

理所當然的日常悄然地被破壞

誰のために歌を歌おう

為着誰而高聲歌唱吧

明日よ 君の手にあれ！

盼你能掌握明天！

「C1」

鏡に照らし出された瞳は 君のものかい？

映照在鏡裏的瞳孔是屬於你的嗎？

さぁ もう一度 深呼吸して 始めよう

來再次深呼吸 重新出發吧

彩りのあるあの夢は君を 輝かせた

忘れないで

不要忘記那令你發出光輝的七色美夢

「A3」

赤い霧の中に佇んで

我們站在煙霧紅霞中

僕らは確かめあった 儚いその背中を

やさしく 抱き寄せて

互相確認彼此

輕輕擁抱那一瞬即逝的背影

「B2」

小さなすれ違い 後戻りできなくて

輕輕錯過的 已無法挽回

いつか出会えるその日まで

信じて 走り続けてゆく

抱着信念繼續奔跑 直到再會之日

「C2」

ありふれた日常の日々をまた 取り戻すため

為了重拾平凡日常的歲月

今二人は 手をとりあい 前を向く

現在我們攜手向前

君の笑顔を取り戻せる日が きっと来るから

終有一天 能讓你的笑容再次盛放

さぁ 顔上げて

朝天仰望吧

「C3」

鏡に照らし出された瞳は 君のものかい？

映照在鏡裏的瞳孔是屬於你的嗎？

さぁ もう一度 深呼吸して 始めよう

來再次深呼吸 重新出發吧

彩りのあるあの夢は君を 輝かせた

忘れないで

不要忘記那令你發出光輝的七色美夢

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