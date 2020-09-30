港大生重建連儂牆　籲關注12手足

【本報訊】上周六晚一批「藍絲」闖入港大撕毀連儂牆，在場保安員並無阻止，校方亦沒即時報案，引起港大學生不滿。港大學生會昨日發起重建連儂牆，學生自備多款文宣貼滿四幅連儂牆，明言「誓捍表達自由」，又張貼大型海報關注被扣內地的12名港青，包括港大生郭子麟，同時有學生在校園內噴上12人名字，籲勿忘手足。

港大連儂牆被破壞後，校方前日發電郵指檢討事件及校園管理安排後，已就事件報警，並即時提升保安措施及作出更嚴格管制。昨午學生會重建連儂牆之前，已有保安員在連接港鐵站的出入口站崗，要求進入校園人士出示學生證或職員證。

學生會促張翔譴責暴徒

重建大學街上層的連儂牆前夕，已有學生率先貼上文宣，包括「這裡是香港大學」、「有本事就考入来」、「你仔女考得到来？」至下午1時，不少港大教職員及學生清理連儂牆上的舊紙屑痕迹，重新貼上多款新文宣，包括大型海報「十二手足 生死未卜」、「save 12 HK youth」等，列出12人名字，以英文簡述他們在內地被扣押，被拒與受委託律師接觸，面對不公平對待，更備註指郭子麟為港大工程系學生，惜校方一直未為其發聲。另有「香港人，別放棄 請你們堅持到最後一刻 十月一 荃灣見」等文宣。

港大學生會會長葉芷琳強調，連儂牆是港大生言論自由指標，不會妥協，「Lunch哥」亦現身支持。在場協助重建的一年級生謝同學指，重建連儂牆目的正是回應破壞者行為，「港大係追求學術自主嘅地方，啲人肆意進入破壞、踐踏我哋嘅言論自由」，又批評保安及校方未有盡本份保護港大公物。

其間，學生會成員到達鈕魯詩樓表達三大訴求，包括要求校長張翔譴責毀連儂牆的暴徒；公開事發時閉路電視片段；保安部主管對當日事件負責。多名保安員築成人鏈擋在大樓外，之後一名女職員代表校方接收學生會的公開信。

此外，有港大生於校園大學街沿途，噴上12名被扣內地港青名字，又在人流最多的香港大學站A2出口對開，噴上港大工程系一年級生郭子麟名字，籲大家勿忘手足。