屢肆意缺席早退遭區會禁足 西區警官突反咬：離場抗議被「刁難侮辱」

民主派過去多次於區議會追究警暴，屢次開會也受警方和民政署阻撓，警方曾在開會期間中途離席，甚至曾缺席會議。中西區區議會5月底通過臨時動議，指摘二人隨意中途離開會議，經常破壞區議會規矩，禁止西區警區指揮官黃少卿及西區警民關係組主任余剛出席任何區議會會議。

西區警區指揮官黃少卿突然召開記者會表示，今日與警方另一代表到中西區議會出席會議時，被中西區議主席鄭麗琼及數位區議員阻止他們出席。她形容，議員多次刁難及出言侮辱，「是次別無選擇下選擇離開會場，以示抗議」。她指出，多名議員於早前討論西區已婚警察宿舍的重建工程會議時，出言中傷警隊，更提出拆卸西區警署的臨時動議，他們當日離場以示不滿。她強調，民政事務總署曾就此事發信，表明區議會沒有權禁止警方代表出席會議。她直言，對方是越權及沒有仼何法律權力禁止仼何政府部門代表出席，有關動議違反會議常規。

被問到警方曾中途離開及缺席中西區的會議，她則指，除首次擬定開會日程的會議外，均沒有缺席其他中西區議會的大會會議。至於有關於警務工作的小組會議，他們也會盡量出席，「大家要明白，我哋好多工作都要睇返優先次序決定」。她續說，如未能派代表出席相關會議，也會給予書面回覆。

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