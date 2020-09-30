防暴拖出校門外拳打腳踢 時任理大學生校董李傲然入稟向警索償

網民去年11月12日發起「黎明行動2.0」（又稱破曉行動），不少大學範圍成為示威重地。時為理大學生校董的區議員李傲然接到學生求助，趕到理大了解，其間遭防暴警員襲擊5分鐘。李昨入稟區域法院，向警方申索懲罰性賠償。

原告李傲然，被告警務處處長。入稟狀透露，原告當日早上約8時在理大Y Core地下遭警員襲擊及非法禁錮，因而受傷，上述行為侵害原告權利，故向被告索償。

防暴警得知為校董 不屑揶揄：好叻啊

《蘋果》當日向李傲然查詢事件，他指早上接到學生求助，指有防暴警員在理大校園李兆基樓外有所動作。他抵達現場後發現有防暴警及速龍警員集結，惟因不知對方是否欲進入校園，加上看見一名女子正被防暴警員包圍，故嘗試了解事件並提供協助。他向防暴警表明其校董身份，惟防暴警不屑地說：「好叻啊！」「行出嚟啦！」

李指當時要求在場警員保持冷靜及尊重紀律部隊身份，卻突遭6、7名防暴警員拖出校門外，拖至角落拳打腳踢，歷時5分鐘。其後再有防暴警推撞他，令他失足倒地。防暴警再次對他拳打腳踢，他的鼻樑被打中，有防暴警更不斷踢向他的右腳，令他受傷。李其後接受急救，右小腿及左腳腕拉傷，右手亦有傷痕。

除此之外，李傲然憶述指防暴警對他拳打腳踢時，不斷斥李傲然作為校董「教壞學生」，又形容理大為「曱甴大學」。李傲然對事件感到非常憤怒，認為事件反映港人與警方對立的情況極度嚴重。他質疑為何警方可以擅闖私人地方，甚至將他拉走並執行「私刑」，批評警方「目無法紀」。他正搜集相關證據，不排除就事件有下一步法律追究行動。

【案件編號：DCPI3211/20】

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