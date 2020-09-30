李八方online︱何君堯參選要買電鋸？袁彌昌花3千幾蚊灣仔食好西

立法會選舉押後一年，對部份人嚟講未嘗唔係一件好事，事關今年候選人只要向選舉事務處申報開支，就全數有得回水，有別一向要成功當選，或者攞到有效選票5%或以上先有得回水，免費宣傳下都確係抵。而唔少建制派原候選人選舉開支都相當驚人，競選5次都失敗嘅專業動力方國珊短短2日就使咗逾260萬、「希望聯盟」袁彌昌5日內就申報用咗逾130萬開支，民建聯葛珮帆使咗近80萬，何君堯同3名藍營KOL合組嘅名單就花費逾57萬，全部由港人嘅血汗錢承擔，都咪話唔肉赤啊。

方國珊豪使260萬

其實7月28日已經有消息傳出，政府有意押後立法會選舉一年，外界都預計政府會利用疫情打壓選舉。但方國珊唔知喺咪已經有5次參選立會嘅經驗，一於冇有怕，喺30日宣佈參選後，照樣大灑銀紙喺選舉工程，宣傳物資好似係擴音器、網上宣傳等都用咗成70萬 ，仲未計使咗廿幾萬寄宣傳廣告、十幾萬宣傳車開支等，結果政府就喺1日後宣佈押後選舉，哪吒咁揼本落去，唔怕冇得回水咩？原來哪吒背後有一班得力人士同專業動力支持佢超過200萬，唔怪得咁豪爽。

何君堯都唔執輸，佢同幾位KOL嘅名單都花費唔少，30幾萬係競選廣告、20幾萬雜項入面包括咗電鋸（攻擊性武器嚟㗎喎），佢又將自己位於屯門良田村嘅議員辦事處申請做競選辦，問政府攞返1千蚊交租，仲訂製咗3次Polo T恤，一共盛惠$4,660 ，雖然人靠衣裝，但格調呢家嘢，點都冇得裝⋯⋯

自稱走中間路線嘅袁彌昌亦喺短短5日申報逾130萬開支，點解會咁大使？除咗豪花逾50萬喺代理人同選舉助理開支，佢亦都喺5月至8月期間舉辦咗9次選舉聚會、分別1次選舉講座同埋誓師大會，合共近4萬元外，仲好識食好西，分別同4個人到一間灣仔日式餐廳食咗超過$2,600、又曾於一間灣仔意式餐廳，兩個人食7百幾蚊。

有民建聯撐腰嘅葛珮帆參選名單，選舉廣告開支都成72萬，租金同辦公室等開支只係用咗近5萬元，合共埋單都用咗近80萬。

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