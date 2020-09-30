青年涉天橋上向警掟磚控非法集結 警稱被告事後逃走「感覺到佢哋好驚」

去年10月1日荃灣有示威，警方指大河道荃新天地外行人天橋上有人向警察掟磚，上橋掃蕩期間拘捕涉嫌掟磚的19歲青年。青年否認非法集結罪，事發近一年後，今在西九龍裁判法院受審。

被告趙嘉進（19歲）否認一項非法集結罪，案發於去年10月1日，地點為荃新天地外行人天橋。被告於今年6月底被起訴。

現時駐守青衣第四巡邏小隊的警署警長劉世明供稱，當日接報荃灣市中心一帶多處有示威者堵路和縱火，甚至有警察遭投擲汽油彈、鐵枝、竹枝和磚頭。約90名防暴警察於下午5時到達大河道與沙咀道交界執勤。

警署警長續指，案發行人天橋上有三名男子向警方掟磚 ，其中兩人穿黑衣，另一人穿白衣，戴鴨嘴帽和豬嘴面罩，「當時見到三個人喺上面掟啲磚嘅，有企高踎低」。他大聲喝止，同袍則用揚聲器警告在場人士離開，不要再襲警。橋上三人把水馬推到近雅麗珊社區中心天橋上出入口位置，然後返回原先位置，但沒再掟磚。

其後警署警長聯同四至五名同袍走向社區中心，登上天橋後看見三人行往通向荃新天地與舊荃灣法院的分岔位，走到十多二十個黑衣人的後方。不久，黑衣人群往法院方向移動，警方上前掃蕩。白衣男子其間轉而跑向荃新天地，臨近商場門前脫下護目鏡、帽、豬嘴和手套扔到地上，警方上前截停調查後拘捕他、亦即本案被告。當時商場大門鎖上，無法通行。

控方問警署警長，三名男子走到黑衣人群後有何行為，警署警長指他們猶豫應往哪個方向走，「感覺到佢哋好驚」，但當時橋上沒人擲物。辯方則指，警署警長的書面供詞稱當時有人擲物；主控再問有沒有人掟磚，警署警長表示原本的三人沒掟，但其他黑衣人則曾向警方掟磚。案件下午續審。

【案件編號：WKCC2162/20】

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