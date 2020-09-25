武漢肺炎︱屯院內科兒科合作開二線隔離病房 兒科護士難忘照顧8旬婆婆

第三波武漢肺炎疫情因多間老人院失守，加上爆發不同群組，公醫一線隔離病房爆滿，屯門醫院於7月中將A6兒科病房改裝為二線隔離病房，同時接收女性成年病人及兒童個案，由兩科醫護共同管理。較少接觸長者的兒科護士指，見到8旬婆婆康復出院很感動，儘管病房醫護休息地方熱如火爐，仍很慶幸能在疫情「爆煲」時幫上忙。

屯門醫院兒科病房經理李若芝表示，今年7月本港確診個案飆升，往往所有「大人房」都很忙，唯獨對兒科影響不大，7月13日她接到通知，醫院將會把A6兒科病房改裝成二線隔離病房，19日起同時間接收成年女士及兒童個案，由兒科約20位護士主理，每更有2位內科護士協助，內科及兒科醫生亦會每日巡房。

李形容，要在短短7日內開展兩科合作的二線病房幾乎是「不可能的任務」，但經內科經理主動搜羅成人物資，加上感染控制組事前為各人提供培訓，病房順利使用6星期，接收過百位成年女士和50至60位兒童，全部人能康復出院，亦沒有醫護或支援人員在過程中染疫，直言是她作為經理最感恩的事，「只要個N95口罩戴歪少少，啲衫鬆少少都好易感染，嗰排瞓覺都瞓得唔好，好擔心」。

入職近30年，李若芝經歷過沙士，一直都在兒科工作，甚少接觸長者，今次接觸到一名87歲來自老人院的確診婆婆，她說，婆婆整天在病房都坐在床邊，等待孫女放工跟她視像通話，由於不大懂得用智能電話，往往需要醫護協助，婆婆與孫女通話後心情顯然會變好，食慾增加；到康復那天，家人接她出院，護士替她收拾行李，又不捨送別，「佢覺得自己好威出得院，同對面兩個60幾歲婆婆講『我走喇，你哋努力啊』，出院飲茶……同我哋揮手道別佢都喊到成塊面眼淚，雖然喊晒但我哋好開心送婆婆出去」。

李直言疫情對長者影響最大，能看到婆婆康復出院，病房的醫護都十分感動，「晏晝同事返嚟大家都會問起個婆婆點，呢個話題都講咗幾日，大家真係攞個心出嚟做嘢」。

兒科護士李嘉寶指出，接觸成年和長者病患後才發現，成人的病史和用藥可以如此多和複雜，過程中讓她印象最深刻是病房一名中年女士某日驗出身體有抗體可出院，惟其留醫深切治療部的父親病情卻突轉危殆，因女士仍有隔離令在身，不能離開病房，嘉寶遂帶她到深切治療病房，讓她親自向醫生了解父親病情，「唔想佢一生留下遺憾嘅事」。

內科及老人科護士郎詩甄今次亦被派到A6病房協力，過往較少接觸小朋友的她說，由於病房內的成人及小朋友身處不同病格，即使是兩母女，也只能隔着玻璃看到對方，小朋友不時因不安「喊幾個鐘」，甚至出現屙嘔、發燒等生理反應，要想辦法安慰他們，笑言覺得「做內科輕鬆啲。」她又指病格外醫護走動的地方如茶房十分酷熱，體感溫度有30度，但能幫助到病人都是值得，「目標都係想個疫情緩和，令到我哋可以過返正常嘅生活」。

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