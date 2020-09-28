武漢肺炎︱疫情緩和醫管局拒恩恤中秋開放探病 病人組織批漠視家屬探訪要求

明日（1日）中秋節本應家家戶戶人月兩團圓，但對於公立醫院病人來說，卻難以實現。《蘋果》向醫管局查詢，會否考慮在中秋節酌情讓家屬探訪留院病人，該局拒絕正面回應，並重申公院仍處緊急應變級別，停止一切探訪。病人組織批評醫管局在武漢肺炎疫情緩和時，漠視病人家屬的探病要求，「今次應該係幾十年嚟第一個唔畀病人同家屬相聚嘅中秋，都幾諷刺。」

7旬翁每周探重病妻4次

武肺第三波醫院收緊恩恤探訪

年近7旬的黎伯，上周一個大清早，帶着武漢肺炎測試陰性的證明，匆匆走入伊利沙伯醫院腫瘤科病房。與醫護人員交涉後，他在單人病室陪太太走完人生最後一段路。

他的68歲太太體弱多病，兼淋巴癌纏身，今年2月17日因為癌細胞上腦，入住伊院腫瘤科病房。當時公立醫院已處武漢肺炎的緊急應變級別，名副其實「愛妻號」的黎伯，每天都到醫院「四圍走」，期望醫護人員主動問他所為何事，好讓他開口請求看望太太。

病房經理知悉後，幫黎伯申請恩恤探訪，讓他在院方特別安排的單人病室探病，每周4至5次。雖然太太病情一直轉差，5月更陷昏迷，需要插鼻喉，但能在她身旁照料，黎伯覺得在疫情下已是萬幸。

但到7月初，第三波武肺殺到，醫院收緊恩恤探訪安排，探病次數亦大減，太太過世前只探了3次。

「我好感謝醫院安排，我好明白疫情之下，醫院唔可以個個都入到去，但係有恩恤（探訪），對屋企人嚟講係好緊要。」經常出入醫院的他，深明無法探病之苦，「探病對於病人嚟講，心靈支持好大，病人最需要屋企人支持，如果見唔到，佢哋以為家人已經離棄咗佢，係好沉重打擊」。

他希望醫管局在現時疫情消退之時，放寬探訪限制，「希望所有醫管局病人，中秋都可以見到家人一面⋯⋯唔好到最後一面先見到」。

醫管局拒透露恢復探病安排日期

醫管局1月底進入緊急應變級別後，一直謝絕所有探訪，但在第二波疫情完結時，6月17日曾恢復16間非急症醫院的探訪安排，容許已預約的家屬，每星期有一節1小時的探訪。但至第三波疫情爆發，該局立即取消安排。

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯上周稱，如10.1長假期後5至6天，仍未有源頭不明個案，或考慮恢復康復病院、非急症醫院的探病安排，但拒絕透露實施日期。

《蘋果》查詢張子峯提及的措施為何不能提前至中秋節前實施、能否在節日行使更多酌情探訪權時，醫管局沒有正面回應，僅稱會維持全面暫停探訪安排，只有接受紓緩治療病人或兒科病人，會作個別恩恤安排。多間公立醫院已推行視像探病服務，讓有需要病人以視像方式與家人聯絡。

社協建議出示陰性證明家屬可探病

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，雖然理解醫管局要控制病毒傳播風險，但應該在疫情緩和之時，擴大酌情探訪對象至不能視像探訪的昏迷病人，及住院超過3個月，或自疫情開始便不能探訪的病人，「我諗呢啲都係人之常情，中秋節點都應該畀佢哋探一次⋯⋯如果家屬拎住陰性證明，醫院可唔可以畀佢哋探？」

病人政策連線主席林志釉認為，病人家屬也非常希望在大時大節與親人共敍天倫，人月兩團圓，促請醫管局研究節衷方法，如在指定地方設置大型透明膠板，讓能出入病房的病人與家屬近距離見面；同時大幅增加視像探病的名額，方便臥床病人。

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