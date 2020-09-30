警員畫草圖標示案發位置 庭上喃喃自語：花槽個槽字點寫呢

民陣去年12月發起「國際人權日遊行」，當天有運輸工人在灣仔被警員截停，搜出刀、螺絲批及鐵指環。運輸工否認管有違禁武器等三罪，案件今開審。拘捕被告的警員接受辯方盤問時稱，對案發時搜查被告的細節一概不記得；而警員庭上繪畫現場草圖並標示當時身旁的花槽，卻向法庭表示忘記了「槽」字的寫法。

隸屬機動部隊Z連第三小隊的警員吳家僖供稱，去年12月8日下午2時，他與同袍在告士打道一帶佈防，以防止遊行人士堵路。及至傍晚近6時，吳在柯布連道與告士打道交界看見身穿藍色外套、黑色長褲、佩戴面罩、帽及手套的被告陳柏賢（28歲）眼神迴避，神色慌張，於是和同袍一起截查他。

吳從被告背著的索袋內搜出豬嘴及過濾器，又在被告外套內的腰包中搜出涉案的一把刀、12吋長螺絲批，以及鐵指環。吳問被告刀及螺絲批的用途為何，被告稱是交給友人，惟他無法解釋友人在哪裡、友人名字或聯絡方法等。吳認為有理由相信被告藏有這些物品用作傷人，遂以涉嫌藏有攻擊性武器罪名拘捕被告。

吳接受辯方盤問時，一度需要繪畫案發現場的草圖，並標記他和被告所在何處。吳應裁判官劉綺雲要求，標示當時他身旁的花槽，其間吳低聲道：「花槽個『槽』字點寫呢？」未幾吳向劉官說：「對唔住，法官閣下，個『槽』字我唔記得點寫。」及後吳呈上草圖，劉官看過草圖後表示：「明，總之你寫花槽啦。」

盤問下吳解釋謂，他所指被告「眼神迴避，神色慌張」的意思，是指被告當時迴避他的視線，不敢直視他，並且低頭走過。惟他對於搜查被告時的多項細節，例如被告的索袋內除了豬嘴外可有其他物品、是吳本人抑或被告親自拉開外套拉鍊、被告將腰包背在胸前或是背部等，一律表示不記得。

吳另在盤問時補充查問被告期間的詳細對答內容，稱被告曾表示友人在前方，惟沒有回答友人名字或聯絡方法。吳承認當時沒有就鐵指環提問。

辯方向吳指出，他截查被告時天色已昏暗；由於被告戴帽及面罩，吳根本看不清楚其眼部情況。吳辯稱現場仍有光，不同意看不清楚被告眼睛之說，但答不到當時天色是否已全黑。

吳亦不同意辯方所指，截查被告並非因其眼神、而是因被告裝束與「Black Bloc」類似，否認對此衣著有偏見。吳亦不同意沒有檢取涉案鐵指環及被告個人物品、甚至查問被告後一度將它們交還給被告。

有份處理案件的偵緝警員吳家輝下午接受辯方盤問。辯方指出，被告遭警員帶返警署後，另有兩名警員在會見室內處理被告，其中一人叫被告將身上所有物品攤在面前，並問及涉案鐵指環謂：「呢個骷髏頭乜嘢嚟？」被告答稱：「咪鎖匙扣裝飾囉。」警員聞言反駁謂：「唔好扮嘢，呢個係鐵蓮花嚟，係違禁武器。」並將鎖匙扣上的飾物抽走。吳不同意辯方所說。

被告面對管有適合作非法用途的工具並有所意圖、管有攻擊性武器並有所意圖，以及管有違禁武器共三罪。案件11月10日續審。

【案件編號：ESCC2710/19】

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