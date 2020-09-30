12港人送中︱《星島》報道鄧棨然為開船人 朱凱廸憂被控更重罪名

《星島日報》今日引述消息指，12名被送中港人之一的鄧棨然負責開船，又引述內地律師稱，暫時無消息判斷開船者會否被判更重刑期。有份協助12人家屬的立法會議員朱凱廸稱，一直擔心鄧會被控更重罪名，但強調不論出現甚麼消息，最重要的問題是12人家屬無法探訪當事人。

中國海警上月發佈有關廣東海警局在內地水域，查獲涉嫌非法越境的快艇，特別提到拘捕「李某某」、「鄧某某」等10名涉嫌非法越境人員。而日前廣東警方再通報，其中一名疑犯負責開船。

《星島》今日報道，有消息指負責開船的是鄧棨然，又引述北京航空航天大學法學院副教授田飛龍指，12港人被內地以偷越國（邊）境罪拘捕，他們在港亦涉其他罪行，要在內地走完流程，待判決執行完後再走香港司法程序。田又稱，開船人要負甚麼罪名、會否被判更重刑期，目前無法判斷。

朱凱廸今日與12家屬到中聯辦請願後也指，中國海警上月底已點名「李某某」、「鄧某某」，故一直擔心該兩名料是李宇軒及鄧棨然的被點名人士會被控以更嚴重罪名，但要待檢察院發出逮捕令才能確認。朱強調，不論出現甚麼消息，始終最重要的問題是現時家屬無法探訪當事人，估計目前唯一可突破之處是其中一名被扣留港人具葡萄牙籍，希望該國可以申請外交探視。

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