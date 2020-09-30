李八方online︱女長毛欲悼念南丫海難 被警告違限聚令

導致39名港人罹難嘅南丫海難8周年，每年都去中環碼頭悼念海難死者嘅「女長毛」雷玉蓮向八方透露，上周去警署就悼念活動申請不反對通知書時，遭到警方警告可能票控佢觸犯「限聚令」，仲話即使佢申請不反對通知，警方亦極可能唔會批，係呢個活動舉行咁多年以來首次。佢話若然咁和平嘅悼念活動都要受到警方打壓，佢即使被罰2千蚊亦在所不惜，又慨嘆現時香港經濟極差：「10.1邊有國慶嘅啫？而家個個無飯開，人人無工開，只有國哀㗎咋！」

雷玉蓮話，2012年親眼睇住南丫海難隻爛船喺海中被撈起一幕，至今難以釋懷，可惜到咗今時今日，港府都未有為死者負上任何責任，亦未見任何官員曾喺10.1為海難死者默哀。今年10.1適逢係中秋節，佢就呼籲香港巿民聽晚8點，帶備鮮花、果品同月餅，去到中環碼頭近南丫島上船嘅位置，拜祭同悼念39名海難死者，「每逢佳節倍思親，我哋食月餅之餘，都要記得佢哋。」

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