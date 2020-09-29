疫情速遞︱港昨增4輸入個案 元朗院舍有院友初診確診（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港的武漢肺炎疫情雖然有所緩和，昨日（29日）僅新增4宗海外輸入的個案，然而疑有長者院舍再有院友染疫，元朗護老院一名71歲女院友昨日初步確診，令本港疫情在10.1前再現變數。

另外，雖然特首林鄭月娥表示限聚令等的防疫措施不會放寬，但是政府昨日公佈，本周五（10月2日）宗教活動及體育場所的措施就得到放寬，其中隊際運動場上人數放寬至不多於比賽規則指示的人數，即足球場可放寬至22人、籃球場10人等，然而康文署未公佈轄下免費體育場所的開放日期。

勞工處今日宣佈延長提供免費檢測服務予等待到新僱主履新的外傭至10月15日。勞工處表示符合資格的外傭可透過登記熱線1836133，登記預約接受鼻腔和咽喉合併拭子檢測服務，費用全免，樣本採集中心位於港灣道體育館。登記熱線的服務時間為每日上午9時至下午6時，樣本採集中心的開放時間則為每日上午10時至下午5時。

醫管局昨日公佈，共有17名確診病人出院，至今共有4,807名確診或疑似病人出院。仍有136名確診病人分別於16間公立醫院留醫，其中11人情況危殆，8人情況嚴重，其餘117人情況穩定。

本港疫情

●確診（截至9月29日17:16）

5,079宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,807宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

136名確診者仍留醫，11人危殆（第1401、1989、2912、3496、3764、4101、4641、4706、4833、4937、4990號個案）、8人嚴重（第1650、3904、4100、4433、4746、4788、4969、5002號個案）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至9月29日10:00）

疫情最新情況：大陸昨日新增12宗確診病例，均為境外輸入個案（上海5宗、四川3宗、陝西3宗、福建1宗）；上海新增1宗境外輸入疑似個案，無新增死亡個案。累計85,384宗確診個案，4,634宗死亡個案。另外，新增26名無症狀感染者，均為境外輸入個案。台灣累計確診個案則維持513宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至9月30日06:37）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,34８萬，全球死亡人數超過100萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾71８萬宗，死亡人數突破20.5萬人。印度確診人數突破614萬，位居全球第二，逾9.6萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過477萬，死亡人數逼近14.3萬。俄羅斯確診人超過116萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

受疫情影響，華特迪士尼公司周二宣佈裁減美國主題樂園部2.8萬員工。迪士尼主題公園主席達馬羅（Josh D’Amaro）在致員工的信中稱，疫情導致公眾對主題公園的需求下降，難料何時復蘇，該公司必須作出多個艱難決定，包括終止成千上萬名員工的無薪假。達馬羅稱，被裁員工隸屬樂園、體驗和消費品部，約67%是兼職員工。

美國紐約市長白思豪周二表示，紐約病毒檢測陽性率數月來首次超過3%，指九個郵遞區號出現感染率上升，帶動全市病毒檢測陽性率上升。他表示，即日起向拒戴口罩者罰款。

英國周二通報單日新增7,143宗新症，刷新疫情爆發以來紀錄，令累計確診增至近44萬宗，另外新增71死，累計逾4.2萬人病亡。

德國總理默克爾周二宣佈新措施以遏止疫情，但表示會通過快速追蹤傳播鏈及控制局部地區疫情，盡量避免實施全國封鎖。默克爾與各州州長召開視像會議時表示，隨着天氣轉冷，預期傳染率上升。她說，過去三個月的傳染率如果維持下去，單日新症數三個月後可能增至1.92萬宗。

烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）周二在社交網站表示武肺病毒檢測結果呈陽性，正在家中接受治療，希望能夠早日康復。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,180,411 (205,774)

印度 6,145,291 (96,318)

巴⻄ 4,777,522 (142,921)

俄羅斯 1,167,805 (20,545)

哥倫比亞 813,056 (25,488)

秘魯 805,302 (32,262)

⻄班牙 758,172 (31,411)

墨⻄哥 733,717 (76,603)

阿根廷 711,325 (15,749)

南非 670,766 (16,398)

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