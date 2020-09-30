梁振英牽頭基金要求公開教師資料 提司法覆核告教育局長楊潤雄

近日針對教育界的批鬥不斷，全國政協副主席兼前特首梁振英牽頭成立的803基金，除設有懸紅報料網對「暴徒」起底外，更圖謀藉法院取得被投訴教師資料。基金今年初去信教育局，要求披露被投訴失德教師的資料，包括教師姓名及任教的學校，但教育局以私隱條例等理由拒絕。基金今入稟高等法院申請司法覆核，指有關決定不合理，要求高院撤銷有關決定，並下令教育局局長楊潤雄交代教師身份。

申請人是803基金有限公司，由多次代表梁振英興訟的薛馮鄺岑律師行處理入稟，案件建議答辯人是教育局局長。申請書指出，基金今年3月接獲教育局回覆，指已處理39宗裁定專業失德投訴成立的教師個案，並有跟進行動，包括發出13封譴責信、4封警告信及13個口頭警告等；但局方未有應基金要求，提供涉事教師姓名及學校名稱，以及各宗投訴的細節內容和調查結果。

梁振英近日已多次公開批評教育局局長楊潤雄只譴責但不公開被投訴失德教師身份，是「為官避事平生恥」。教育局發言人早前指，對於嚴肅處理失德教師的學校、尤其是涉事教師已離職的個案，公佈有關學校名稱的做法有欠公允。

【案件編號：HCAL1969/20】

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