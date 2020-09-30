失業尼漢借錢不遂菜刀斬父頭 謀殺罪成囚終身

因工傷失業的34歲尼泊爾裔男子，前年與父親午飯時借錢不遂，初則口角繼而動武，搶走父親菜刀，並向父親頭部砍劈，血迹濺滿一地。失業漢事後被捕及控以謀殺罪，早前受審聲稱受酒精影響而誤殺父親。但陪審團不接納他的說法，昨以大比數裁定他謀殺罪成，法官今依例判處終身監禁。法官判刑時指，案中父子互相愛護，沒有積怨，被告奪去父親性命，實屬悲劇。

法官同意辯方求情稱，被告沒有預謀，但不接納被告指酒後對事發過程全無記憶，陪審團的裁決亦否定被告聲稱無心令父親嚴重受傷的說法。法官直言，被告對公眾構成危險，特別是飲酒之後，被告謀殺罪成，依例判以終身監禁。

被告Limbu Machindra，失業前任職地盤工。案發於前年2018年4月8日，被告應約到父親Limbu Prem Raj家中午膳，同場友人已發現他們兩父子滿身酒氣。席間二人繼續飲酒，被告向父親借錢遭拒，二人口角並且推撞。

友人遂下樓打算找人幫忙，未幾見被告離開，之後報警。躺在血泊中的死者被送院搶救，最終傷重不治。驗屍結果顯示死者頭部和手腳均有刀傷，頭部傷勢尤為嚴重。被告其後被捕，聲稱是父親亮出菜刀在先，又捉住他的手，他搶刀後只曾輕輕擊打父親數下。

【案件編號：HCCC167/19】

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