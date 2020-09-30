【本報訊】去年8.31港島警民衝突中，包括「陣地社工」成員陳虹秀在內八人被控在灣仔參與暴動，控方昨舉證完畢。區院法官沈小民指，現階段即使完全接納控方證據，亦不足以顯示陳的行為構成參與非法集結，遑論暴動，裁定陳的暴動罪表面證供不成立，毋須答辯，當庭釋放。陳虹秀在庭外指，她獲判無罪代表警方不能在現場亂拉人，很多人進行人道支援或擔當其他角色，「例如記者、守護孩子、人權監察等等，好多做監察守護嘅角色，唔好諗住亂拉佢哋」。

陳虹秀（43歲）聞判時難掩激動和喜悅，眼泛淚光 ，離開犯人欄後即與代表她的資深大律師潘熙擁抱，多人向她祝賀。其餘七名被告則表證成立，下月8日結案陳詞。

控方指自招嫌疑 反對申訟費

陳虹秀在庭外坦言對裁決感到驚訝，有點激動，「要推翻律政司檢控係好難，其實冇諗過。」其他被告聞判決後恭喜她，「但我其實好矛盾，佢哋未離開犯人欄，壓力仍然好大；我就停咗喺度，佢哋就繼續審訊，我唔會用慶祝嚟講今日冇事，因為太多人仲係被檢控中。」她指裁決的意義非單單她自身脫罪，背後的意義更大，「好多人喺現場做人道支援，或不同嘅角色，警方唔可以話因為你喺度就照拉暴動。」

雖然脫罪，但由被控至今逾一年，經歷了13日審訊，被問及警方是否濫捕濫告，她說：「大家都聽到檢控理由，都唔係大家第一日講，最後只係睇下法庭會否守住底線。」她寄語香港人堅持、無論前路如何困難，若找到適合的崗位，不要這麼快放棄，「可能未能即時見到改善，但總有嘢可以做。」

香港社會工作者總工會外務副會長張志偉表示，社工在衝突現場的職責包括為受驚市民及被捕人士和家屬，提供即時情緒支援，協助通知義務律師團隊，社工亦會在場觀察，以嗌咪等方式助警方掌握人群情況，以便警方作出合情理判斷，例如聚集人群已正在退後、某處有老弱婦孺等。對法庭裁決陳虹秀在8.31衝突中的行為難言是非法集結，更遑論暴動，張認為法庭道出了事實，因社工是經過訓練及抱持原則執行人道工作，動機和目的絕不會是阻撓警方執法、參與暴動事件甚或煽動群眾騷亂。張指社總暫時獲悉有近20名社工因在衝突中工作被捕或被控，罪名包括參與非法集結、參與暴動等。

辯方代表陳虹秀申請訟費，控方反對，指陳在現場出現，認為她自招嫌疑。沈官要求雙方以書面處理。陳否認一項暴動罪，控罪原指她在灣仔軒尼詩道22號及盧押道一帶參與暴動，開審時控方稱因暴動活動有移動，改成「灣仔軒尼詩道及盧押道一帶」。

辯方前日陳詞時指，沒證據顯示陳與其他人集結是擾亂秩序行為，或有任何共同目的甚至有意圖破壞社會安寧，其衣着、裝備及被捕地點均不足以作出定罪的推論。沈官亦問，陳當時身穿「我哋係社工守護公義」字樣的T恤，說「保持克制、畀足夠時間市民離開」等語句，「呢啲係咪參與暴亂嘅人講嘅說話？」但主控大律師張錦榮質疑陳作為社工，「點解要用擴音機去表述」，又說「我唔係對社會工作者唔尊重，但佢當時身穿嘅T恤係有政治表述；佢叫警方克制，但就聽唔到佢叫啲人唔好集結、唔好掟汽油彈呀、唔好掟石呀……喺警察勸喻人離開時，佢就叫警察冷靜克制」，認為她言論屬挑撥性，破壞社會安寧。

案件編號：DCCC12/20