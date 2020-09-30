武漢肺炎︱護老院再現個案 專家倡中秋如開放探訪須預約及探訪者穿保護衣

本港疫情近日有所緩和，但昨日再有老人院院友初步確診，元朗護老院昨晚漏夜撤離院友。感染及傳染病專科醫生曾祈殷今早在港台節目中表示，長者感染特別是院舍爆發會造成醫療大規模負擔，院舍防疫措施必須嚴謹些，中秋節如容許特別探訪亦要有措施配合，包括必須預約及限制人數及探訪時間，探訪者亦須穿着保護衣才可進入院舍。

曾祈殷表示，現時要盡快調查元朗護老院有關個案的嚴重性及後續跟進工作，現時院舍員工及院友都已被隔離，要調查環境樣本有否頭緒，亦要看看做檢測後有多少人受感染。他又說，院舍爆發未必只有一間，有時候會接連有一至兩間有關連的院舍爆發，現要靜觀其變，視乎情況是否越演越烈，亦促政府快速行動及加緊防疫措施。

他指現時並非時候放寬院舍探訪限制，因社區才剛有零確診，要持續零確診才可有序及有限制地放寬探訪措施。至於中秋可否容許特別探訪，曾祈殷說「都要睇定少少」，若要放寬措施都要有預約、限制人數及探訪時間，探訪者要穿保護衣才可進入院舍，亦要監察探訪者在院舍的活動。

對於政府昨日宣佈延長限聚令及食肆禁令等社交距離措施，星期五起隊際運動包括籃球和足球等，可以放寬人數上限。曾祈殷稱，如活動有飛沫噴射，傳播風險機會會較大，但認為若能做足相應防控措施，有限度放寬措施是可以，但不適宜過度放寬，亦要視乎哪類隊際運動，若人數太多則未必太適合，而足球屬戶外活動，空氣相對流通，但室內進行的運動，場館換氣未必理想，要小心為上，且打波時未必會戴口罩，「一除口罩風險就嚟」，建議政府每兩個星期檢視疫情進展。

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