珠海學院多個課程被指「零收生」 新傳系學生爆Year 1必修科冇新生讀

珠海學院本學年收生未如理想，該校14個本科生課程中，有傳新聞及傳播、廣告及企業等課程均錄得「零收生」。該校新傳系學生透露，該系大一必修科今年並無新生報讀。該學生又透露，有台籍教師在國安法實施前已辭職離港。

記者 陳紫晴

該校新傳系K同學（化名）指，自從珠海學校搬到屯門新校舍後，學生人數似乎不斷下降，校園氣氛不如以往，形容新傳系錄得零收生「不足為奇」。她又透露，校內早已瘋轉今年並沒傳播系新生，校內選科申請系統顯示，大一必修科「JCM101 新聞學」及「JCM131 中文新聞採訪及寫作」今年僅有2名學生報讀。據她所知，2人均為大三的轉校生，而非大一生。她續指，除大一生收生不足外，其他年級也有學生退學。

據悉，校方近年因本地收生不足，改為主攻內地生市場，但在疫情的雙重打擊下，大批內地生因「封關」放棄來港升學，加上本地私立大學競爭劇烈，珠海收生更趨弱勢，有傳該校文學院及商學院部份課程亦有「零收生」的情況。

台籍教授避風頭離職 副校一兼三職

除收生不足外，K同學續指，任教新傳系選修科「JCM224 政治學」的台籍教授早於7月國安法實施前離職。該教授更在社交媒體上向學生透露「先避風頭」、「請保重、有緣再見」，選擇離港回台；該選修科本學期並未有開設。

翻查資料，該校2018年才上任的行政副校長李啟光、學術副校長譚國煥、及研究副校長俞肇熊均已離任。該校網頁顯示，現任學術副校長為現年72歲、該校文學與社會科學院前院長鄧昭祺。鄧更一兼三職，分別擔任署理行政及研究的副校。另一位專責交流及學生事務的副校長為古穎慈。去年反送中運動，有珠海學生攝記被警方射中催淚彈，臨委會促校方譴責警方使用過份武力，與古和時任副校譚國煥對話後，校方仍拒絕答允。

珠海學院回覆查詢時證實，今年新聞及傳播學系收生數目未如理想，但未有透露具體收生人數、其他課程的收生情況等，僅指正積極檢討及審視課程，又稱校方新近推出的碩士課程收生反應超乎理想，未來會較為着重開辦碩士課程。

同樣開辦傳理課程的恒生大學則覆稱，本學年整體新生入讀人數超過2,000人，符合預期目標，內地新生入讀人數約100人，傳播學院兩個學士課程的新生入讀人數約200人。

葉建源：依賴非本地生越高 招生越難

教育界立法會議員葉建源向《蘋果》表示，在疫情影響下，全港的高等院校收生都非常不力，尤其是一些依賴招非本地學生的院校。他續指，不同院校為彌補外來學生人數減少，轉攻本地招生，某些院校或因而變得更大壓力，但原因各異，需再按不同院校情況分析。葉拒絕評論珠海學院是否經營不善，僅指隨其他院校已「升格」至大學，未有「升格」的院校的收生壓力必然會加劇。

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