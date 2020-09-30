插畫代舞火龍 大坑小店自救

【本報訊】插滿香火的火龍漫天飛舞，傳說在中秋佳節舞火龍可驅除瘟疫，今年卻諷刺地因疫症停辦。失落過後，一眾大坑居民及商戶決定自救，實行各種優惠及推廣活動，並聯同三名本地插畫師，將火龍以另一種方式降臨大坑。

30商戶推優惠吸客

民聲冰室東主阿倫身穿一件白色T恤，衫袋「大坑」二字搶眼非常，足見他「心口永遠掛住大坑」。冰室在大坑屹立半百載，阿倫從家人手上接棒擔任第三代東主，對阿倫而言，舞火龍是大坑傳統，是與一眾知己好友相聚的機會，更是讓已搬家的「坑民」人月兩團圓的時機。首次要度過沒火龍相伴的中秋，雖理解疫情下停辦有其原因，但仍難想像，「答唔到會有幾失落，因為根本想像唔到（沒舞火龍的中秋）」。

疫症重挫餐廳生意，冰室曾持續一整月每天只有數單生意。 屋漏偏逢連夜雨，停辦舞火龍同時代表失去滙聚人流機會，大坑小商戶經營難上加難。一眾大坑居民及商戶決定自救，大坑街坊福利會與合作機構舉辦「Yahoo坑火相傳．大坑之味」活動，在中秋節當日起，合共30間大坑商戶整個10月提供優惠。火龍亦會以另一種方式降臨大坑，參與計劃的大坑小店，會張貼火龍插畫海報及派發舞火龍貼紙，以及在民聲冰室門外放置大型火龍展板。

舞火龍具140年歷史，今年是繼日佔時期停辦三年外再一次須停辦。身負以畫筆將火龍帶到大坑重任的三位插畫師吳惠玲（Ling）、鄭詠珊（Shan）及曾焯忻（Jolie），以不同設計風格，畫出不一樣的大坑舞火龍。

Jolie以日本風結合傳統舞火龍，望帶出嶄新感覺；Ling以黑白線條強調火龍氣勢；Shan則逐筆在火龍畫上每一點火光，呈現躍動感。