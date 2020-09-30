杯葛派願合作　促助民間抗爭

【本報訊】民主派內部曾就立法會議員應否留任出現意見分歧，自稱抗爭派的民主派初選出線人，一直主張全體民主派議員杯葛，現時民主派議員參考民調結果後決定留任，主張杯葛的劉頴匡表明，願意在抗爭上繼續與選擇留任的民主派議員合作，但坦言對議會抗爭沒有期望，認為未來議會內民主派會受更大質疑和挑戰，「只能夠希望佢哋可以戰戰兢兢去做囉」。

議政平台計劃擱置

早前主張杯葛留任的民主派初選出線人及區議員，建議民主派另設議政平台，但民主派初選出線人劉頴匡回覆本報稱，他們提出議政平台是假設民主派議員全體杯葛議會後的方案，惟民主派決定延任，暫沒有必要繼續討論設立平台。但他願意在抗爭上繼續與選擇留任的民主派議員合作，亦希望民主派議員可提供資源予民間抗爭者。

劉頴匡坦言，對議會內的抗爭沒有期望，認為制度上民主派無法抵擋惡法，如港康碼和全民檢測，他又預計若民主派接受延任將會比之前受更大質疑和挑戰，「我都無咩說話好講，只能夠希望佢哋可以戰戰兢兢去做囉」。

在民主派宣佈延任的記者會，民主黨林卓廷被問到會否與抗爭派共商議會路向，他說一直與主張杯葛的民主派初選出線人有聯絡，未來會聽取其意見，至於是否成立民間議政平台，林說會與民主派初選出線人商討，尊重雙方意見。

林卓廷指出，民主派議員一直有僱用參與運動的「手足」，亦有用議員薪津支持運動，但不認同要讓初選出線者擔任「影子議員」，認為議員要在未來一年在議會抗爭承擔責任，「唔可能將個責任交埋畀一啲被極權剝奪參選權嘅朋友，呢個係做唔到」。