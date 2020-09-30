陳同佳案︱許智峯質疑陳同佳不符證人資格 斥警安排入住安全屋等同窩藏罪犯

港府去年借陳同佳案硬推「送中」惡法失敗後，即對陳同佳案愛理不理，特首林鄭月娥更聲稱港府對此案「無咩可以做」。民主黨立法會議員許智峯近日與法律團隊研究後，發現陳同佳並不符合警方所引用的《證人保護條例》（下稱條例）中的「證人」資格，而警方目前仍讓他住安全屋，等同窩藏罪犯，越權違法。許指，根據法例，若受保護證人在境外干犯可被逮捕罪行，境外執法機構可要求香港警方提供涉案人資料，及讓境外執法人員會晤涉案人，指會去信台灣法務部，促請台灣執法機構向香港警方跟進陳同佳案。

許智峯今日（30日）見記者，質疑警方保護陳同佳的做法沒有法律依據，指根據警方引用的《證人保護條例》，陳同佳目前在港並非任何案件的證人，亦不是「保護證人計劃」下相關人士。他指，該條例第4條列明，警方在甄選保護證人計劃參與者時，必須考慮該證人有否刑事紀錄，尤其是關於暴力罪行的紀錄，及該紀錄是否顯示該證人被納入保護證人計劃內可能會危害公眾；由於陳同佳是殺人案嫌疑犯，照常理不應成為警方保護證人之列。

稱警方若擔心其人身安全

應派人護送陳到機場往台受審

許續指，該條例第15條列明，如「保護證人計劃」的參與者在境外干犯可被逮捕罪行，境外執法機構可要求香港當局索取該涉案人士的資料，包括其安全屋位置、指紋，甚至由境外執法機構人員與該涉案人士會晤，故此他已決定去信台灣法務部，促請台灣執法機構向香港警方提出跟進陳同佳案。

他質疑是否由於港府和警方過去曾借陳同佳案推動送中條例，所以覺得政府有責任保護陳同佳？認為警方若擔心其人身安全，應該派人護送陳到機場到台灣受審，而不是違法地讓陳無限期住在安全屋。

對於林鄭聲稱港府就該案「無咩可以做」，許智峯批評林鄭是說法是醜態畢露、言不由衷，指林鄭一開始借陳同佳案推動送中條例，聲稱不能讓香港成為逃犯天堂，「但到今日佢（林鄭）竟然自己收埋一個罪犯？佢呢個講法係極度荒謬」，強調港府絕非林鄭口中所講無事可做，而是可以向台灣提供司法協助。

潘母炮轟李慧琼周浩鼎無跟進 葉國謙：願與她接觸

對於潘曉穎母親指，民建聯立法會議員李慧琼及周浩鼎在去年召開記者會後，就再無與她聯絡，身兼民建聯會務顧問的行政會議成員葉國謙今日出席活動，被傳媒追訪時指，理解潘太的感受，但他不了解具體情況，若果民建聯有做得不足的地方會檢討，又指黨內任何一位議員都非常關心事件，若有需要，他與黨員亦願意與潘太接觸。

許智峯批評，建制派和政府一直利用陳同佳案作為推動送中惡法的藉口，由頭至尾都沒有想過要真正幫助受害人家屬，做法相當可恥。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！