囚牢抗爭︱堅強女囚友獨囚至崩潰尋死 拒檢測遭懲教濫罰水飯房「觀察」

囚牢是皮肉之苦，獨囚更是精神折磨。本月初爆出懲教所內人士因拒受自願檢測，被職員以「隔離觀察」為名，送進「水飯房」獨立囚禁，遭遇冷言與辱罵，並奪去幾乎所有囚權；惟署方冷淡回應。《蘋果》連日跟進終聯絡上事主之一的Yoyo（化名），透過其友人轉述得悉，署方人員一直堅稱「觀察」並非懲罰，但實際待遇卻與懲罰囚犯無異。加上獨囚「觀察」兩度延期至21日，天天被口頭施壓，崩潰至開始自殘的Yoyo，最終「自願」繳納唾液。社福界議員直斥署方濫用水飯房，絕對有理由提司法覆核，精神科醫生相信事主精神問題已嚴重，須馬上接受介入治療。

由堅強迫成自甘渺小，從笑對牢獄到萌生尋死念頭，一次自願檢測永久創傷一條生命。

記者：鄧溢禧 廖承志

Yoyo因反送中運動被還柙近一年候判，相識逾十載的好友阿麗（化名）每周探訪，作伴15分鐘。阿麗接受《蘋果》訪問，代牢中鳥發聲，形容Yoyo生性堅強，早已適應羅湖懲教所內的生活，甚至主動提及不想保釋，說還柙可以扣監，自由比一旦入獄更好過。

不過，她在本月9日探監時發現好友突被送進「水飯房」單獨囚禁，始揭巨變。她指當日是Yoyo獨囚首日，從牢內步出時已眼泛淚光，拍枱哭訴因自己拒絕接受自願檢測，而被職員「困住」；更指遭懲教、獄內醫護輪流冷言與辱罵，包括「今日之內唔做先釘你3日（指獨囚期），之後再睇使唔使觀察你14日」、「個個都做點解你唔做？」、「唔做點知你有無病，你一個可以累死所有人」等。最終Yoyo被處共21日「隔離觀察」。

阿麗表示，牆內好友面對言語壓力外，還被無理剝奪基本囚權，署方禁止她的獄內工作，無視她喝水、放風休息等的基本需求。她續指，好友提到「水飯房」內無時鐘也無窗，根本無法得知過了多久，僅面四壁度日如年。她問過牆內的Yoyo為何要堅持，獲回應指面對一件有違人權的錯事，即使剩低一人抗爭也不想跪低，深信「唔係人犯咗事，佢就唔再係人」。可是Yoyo坦承不敵壓力，獨囚約5日後「自願」繳交唾液。

阿麗說：「我們試過施壓，搵過唔同人幫手發聲，結果只有佢（Yoyo）一個承受，但無改變過任何事。」探監過程中，她清楚見到Yoyo雙臂佈滿用指甲刮傷的血痕，說是無處宣洩的後遺，又從Yoyo寄出的信件得知，獨囚使Yoyo想過在獄內有甚麼方法尋死，「佢（Yoyo）唔係想死，只係嗰個空間內好容易令人諗起呢件事，諗當有需要時，點樣成事」。

《蘋果》就個案多次查詢懲教署，包括水飯房是否最佳「隔離觀察」場所、事件中人員引用甚麼條文將還柙人士送往水飯房，一律不獲正面回覆。對於署方一直堅稱Yoyo是遭「觀察」而非懲罰，記者遂翻查《監獄規則》，第61條列明警誡、隔離囚禁、剝奪工資等都是署方可施加的「懲罰」，第68B條就指署方有權中止囚犯與其他囚犯交往，為期不超過3日，及後署長有權延期最多一個月。兩則條文都與事主遭遇情況類似，惟條例列明是為「維持秩序或紀律」，是屬於懲罰一種。

另外，若因懷疑囚犯患上傳染病而須隔離，《規則》第147條列明，須有醫生發出書面指示，惟據阿麗轉述Yoyo說法，未提及過有醫生向她發出有關文件。社福界議員邵家臻回應指，當每名囚犯都擁有的權利，在事主身上欠缺時，已無疑是在懲罰，強調個案中署方使用水飯房「唔係誤用就係濫用」，他表明若為事主提司法覆核，勝算十足。

精神科專科醫生歐陽國樑認為，當在囚人士自殘，已反映其精神問題嚴重。他強調人類是群體生物，長期獨囚可引起的創傷，最嚴重會令認知能力和記憶終生衰退，需要及時有醫生介入治理。

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