醫委會收投訴22年最多 大量涉醫生政見 委員倡增設初偵會分流

去年反送中運動不少良心醫生勇於表態，卻遭另一方陣營攻擊。有香港醫務委員會委員透露，2019年及今年至9月分別接獲約3,200宗投訴，較2018年激增約4倍，也創22年新高。據悉，當中大量投訴由過去一年多的社會事件引發，如投訴醫生於報章及社交媒體發表的意見，及今年初醫管局員工罷工；不少投訴是同一格式或重複投訴同一醫生。有委員建議增加一個初步偵訊委員會，令處理投訴更有效率，以免拖慢處理與醫療程序有關的投訴。醫委會初偵會主席鄭志文表示，醫委會正討論解決方案，相信短期內會有結果。

醫委會投訴激增4倍

根據醫委會年報，由1998年至2015年每年接獲不足700宗投訴，2016年、17年及18年分別接獲628宗、496宗及639宗投訴。醫委會委員林志釉透露，醫委會於2019年接獲的投訴增升至3,286宗，今年至9月接獲3,226宗。

林志釉表示，過去一年多的社會事件引發一些投訴，如公眾人士就醫生於報章及社交媒體發表的意見作出投訴，也有投訴涉及今年初醫管局員工罷工事件，他不掌握這些投訴數字。另外也有病人投訴醫生收費及治療等問題。

林指，2019年仍有約2,800宗投訴於初步偵訊委員會處理中，投訴急增加重現時兩個初偵會的工作壓力；若投訴積壓太久，可能會拖慢處理非醫療技術及水平的投訴。他早前於醫委會討論有關初偵會工作時，提出成立第三個初偵會，專責處理一些輕微及不涉及醫療技術的投訴，如病假紙、醫生收費及涉及醫生於報章上言論的問題等。

同一醫生被大量重複投訴

據悉，去年及今年醫委會投訴急增，主要涉及兩類事件，包括去年假子宮頸癌疫苗事件，及過去一年多的社會事件，被投訴醫生來自黃藍陣營，不少投訴是同一格式，或同一醫生被大量重複投訴。至於其他與醫療程序有關的投訴數目，與往年相若。今年6月蔡堅正競逐醫學會會長一職時，指最少有60名署名「香港市民」電郵到醫委會，投訴他詆毀競逐連任的對手何仲平，涉違反醫生專業守則，投訴副本更抄送至中聯辦等。

另有醫委會委員直言，根據過往的審訊紀錄，同類投訴是不會有紀律聆訊。不過初偵會始終需處理相關投訴，擔心會拖慢處理真正涉及醫療程序的投訴。

醫委會初偵會主席鄭志文表示，醫委會留意到有關情況，正討論解決方案，相信短期內會有結果。

專業失德定義不清晰

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，現時有關醫生專業失德定義不清晰，有市民以為醫生的政見與他不一樣，便屬專業失德，利用醫委會的平台投訴，但事實上相關醫生並沒有因為個人政見而影響對病人治療；大量相關投訴會拖慢醫委會處理涉及醫療程序的投訴。她贊同增加多一個初偵會，及醫委會須與時並進，檢討醫生專業守則及專業失德的定義。

醫委會秘書處表示，仍在詳細分析2019年及2020年接獲的投訴個案，相關數字及分類整理完畢後，將刊載於醫委會年報。醫委會將繼續檢視處理投訴個案的工作進度及成效，以便作出適當的跟進 。

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