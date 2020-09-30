理大圍城案檢控基礎惹質疑 官：控方案情淨係得一句話佢哋參與暴動

去年11月警方圍堵理工大學，大批市民為聲援校內抗爭者，在油麻地一帶與警方爆發衝突，事後213人被控暴動。其中包括前學民思潮發言人黃子悅在內15名被告的案件，今日首度在區域法院提訊。首席法官高勁修直指，控方案情摘要大篇幅提及事發前兩日發生何事，但針對15名被告的指控卻只得一句，「淨係話佢哋參與暴動」，質問控方「檢控基礎係乜嘢」，並要求控方於下次聆訊前釐清。

黃子悅與另外14名被告涉於去年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。案件今移師西九龍裁判法院提堂。控方表示已準備好答辯，但由於部分被告正申請法援待批或將申請法援，遂申請押後答辯，獲法庭批准。案件押後至11月20日再訊。

首席法官高勁修庭上主動提及，控方的案情摘要大篇幅提及去年11月17日及18日發生的事件，「就呢15個被告實際做咗乜嘢，似乎得一句有關，淨係話佢哋參與暴動」。高官指涉案15名被告在不同地方被捕，坦言看不到他們之間有甚麼證據共通點，問控方為何要將這15人與其他被捕人士分拆審理，「究竟有咩共通點要分開或者一齊審？」

法官又指，控方呈交的文件透露，有長達12小時的錄影片段，「但睇唔到呢啲證據係針對某個被告，定係只係想講當日發生嘅嘢」，問控方究竟針對每名被告的檢控基礎是甚麼，到底是環境證供的推論、抑或是有實際證據指控個別被告。法官建議控方及早釐清檢控基礎，尤其整件事件涉及213名被告；若遲遲未決，辯方實在難以參與討論。

法官要求控方於下次聆訊前，向辯方交代檢控基礎、相關錄影片段針對哪一位被告，以及對所有被告的分拆或合併審訊有何建議。

控方一度解釋，涉案14名被告在窩打老道至咸美道的彌敦道一段犯案，所以合併提堂；惟法官指該14人與另外36人一同被捕，餘下1人則與另外162人一同被捕，直言證據上看不到有何分別，「睇唔清楚、睇唔明、睇唔到道理喺邊度」，最終下令控方於下次聆訊前14天向辯方交代檢控基礎。所有被告獲准以原有條件繼續保釋。

【案件編號：DCCC736/20】

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