九巴捐出兩巴士站牌 助安老院利用熟悉場景提防長者走失

香港認知障礙症患者越來越多，患者其中一個病徵是會離開居住地方，漫無目的遊走，因而走失，令照顧者頭痛萬分。沙田明愛利孝和護理安老院獲九巴捐贈兩個巴士站牌，院舍於院內製作兩個巴士站，冀透過相關場景幫助長者接受治療，減低走失機會。院長關小玲表示，有長者曾試過溜走時乘搭巴士等公共交通工具離開，「巴士站」或可分散長者注意，讓其留下「等巴士」，「希望預防工夫可以做多啲。」

關小玲表示，護老院及日間中心現時約有270多位長者，約60%屬認知障礙症患者，當中約30人均有遊走病徵，「大部份係行得走得。」她表示，院舍內自由度大，雖已加裝防遊走系統，長者走岀部份岀入口會有聲響提示，惟仍有可能有長者跟隨訪客離開，「（長者）一走失，成間院舍就好震撼，因為越遲搵到，危險性越高。」她稱，有長者曾試過偷走時乘搭巴士等公共交通工具離開，參考外國做法，決定於院舍內設立模擬巴士站，4月主動向九巴申請，經過雙方商討，終在本月完成安裝。

兩個巴士站牌分別放置於院舍的地下花園及2樓平台，站牌根據安老院附近巴士路線而重新製作，並特意加插安老院名稱作站名，加強像真度，例如地下站名為「明愛安老院」，位於2樓平台則是「明愛日間中心」，所標示的也是沙田區內巴士路線，包括87D及47X等。站牌旁設有長椅，供長者休息。

安老院職業治療師李焯傑表示，長者以往上班、買菜等也會乘搭巴士等交通工具，當他們看到熟悉事物能減低其不安情緒，故計劃利用巴士站，讓社工與有遊走傾向的長者作面談，分散其注意力，從而讓他們回到院舍內。他形容：「巴士站是長者的一個集體回憶。」站牌能成為一個記憶工具，與長者打開話題，從而進行現實導向治療，教導他們交通工具的使用。他計劃，未來加貼巴士站的海報、放置巴士路線小冊子，甚至放置報紙、刊物等，使巴士站設計更逼真。

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