抗暴之戰︱12歲被警膝壓少女與兄呈抗辯信拒交罰款 母斥鄧炳強盲撐下屬

12歲少女9月6日在旺角被防暴警飛身撲跌兼膝壓，全球震怒。她及兄長當日同被票控違反限聚令，《蘋果》獲悉，二人均已呈交抗辯信，堅拒繳交2,000元罰款。油尖旺區議會副主席余德寶稱，兩兄妹的家長何太不希望警務處處長鄧炳強繼續包庇下屬，應盡快還小朋友清白：「上司幫下屬係正常，但唔係盲撐！」

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《蘋果》獲悉，在9月25日限期前，兩兄妹分別向警方呈交抗辯信，不會繳交9月6日在旺角被票控的罰款。據悉，警方尚未回覆會否撤銷票控。

余德寶稱，由於兄妹住在同一寓所，加上能夠證明當天是因為購買妹妹上課用的顏料，而出現旺角街頭，故協助他們抗辯，暫時一切樂觀。

若警方不接受抗辯理由，兩兄妹或需上庭。余德寶表示，何太寫了一段文字，希望他在昨日（29日）油尖旺區議會上，向警務處處長鄧炳強提出控訴，惜未成事。「何太話，『現在女兒看似安好，但內心創傷不知何時復原。（鄧炳強）上司幫下屬是正常，但不是盲撐！』希望處長做返啲應該做嘅事」。

《蘋果》曾聯絡何太，她婉拒受訪，希望低調，感謝記者關心。

警方過去多個月不斷濫發限聚令告票，暫時成功抗辯或警方主動撤控案例寥寥可數。最具代表性的一宗發生在今年5月10日母親節的太古城「和你SING」，防暴警在商場內，票控市民吳先生一家三口，及一名陌生途人違反限聚令，但當時限聚令以8人為限。吳之後提交抗辯信，解釋剛巧在現場，及只有4人收到票控，不能違反限聚令，3個多月後警方撤控。

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