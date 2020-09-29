12港人送中︱鄧棨然無歸期 中秋不能與家人團圓 胞弟感慨：月亮好似少咗一忽

中秋佳節本應人月兩團圓，12名在中國被扣押港青的家屬卻與至親相隔兩地，更加無法得知家人的消息。被捕人之一鄧棨然胞弟感慨，一家四口歷年無論如何忙碌，中秋節都會抽時間做節團圓，今年飯桌只剩自己和兩老，凝望哥哥往日常坐位置，他難掩悲痛：「月亮好似少咗一忽，中秋唔再係人月團圓。」藉着中秋，鄧弟向林鄭班子喊話，要求高官反思，若自己有家人在不知情下被捉走，會否同樣覺得，事不關己？

記者 陳嘉裕

30歲的鄧棨然與同伴上月23日涉偷渡往台灣時被中國海警截獲，至今被秘密關押在深圳鹽田看守所逾30日，家屬委託的律師無法與他們見面，鄧棨然更患有皮膚病和哮喘，惟在政權阻撓下家屬無法直接送藥。

而在被捕者未能獲享應有的法律保障、港府又冷待之時，左派更肆意抹黑，如前特首梁振英撰文說12人涉反修例案件並非「善男信女」。鄧棨然胞弟接受《蘋果》電話專訪時反駁，指年長他3年的哥哥為人善良文靜，平日只愛好行山和彈結他，絕對算得上是上進好青年，透露哥哥大學畢業後即努力工作儲蓄，5年前開始玩具模型網購生意，白手興家創業。

他說，哥哥即使身為老闆，但整理貨物、送貨等勞動工作都會親力親為；客人若身處內地，甚至會過境親自將貨物送抵客人手上。旁觀哥哥的創業過程，他慶幸哥哥能有一份自己喜歡，又能維持生計的工作。

鄧棨然涉偷渡往台灣前，在香港被指於一大廈單位管有玻璃樽、乙醇及汽油，及後被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，及一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。鄧棨然弟弟坦言對哥哥被控重罪感到驚訝，認為哥哥大可以選擇對社會發生的事置之不理，繼續經營網購生意，但他卻選擇在爭取民主的崗位中努力：「佢選擇咗去參與，我都會支持佢，佢（支持抗爭運動）都係因為有良知，唔會為咗自己利益而犧牲其他人。」

家人的政見不盡相同 惟盼齊齊整整過中秋

中秋節將至，鄧棨然胞弟坦然中秋對鄧家而言是重要日子，過去多年即使兩兄弟工作繁忙，必定會在中秋節正日與父母相聚，「（往年中秋正日）就算因為返工唔可以一齊食飯，但（其後）都會一齊坐低、一齊傾吓偈⋯⋯始終都會係4個人一齊度過，但今年就係唯一一個唔齊人過嘅中秋節」。

他憶及往年的中秋，母親親自為家人烹調盛宴，今年似乎不再有心情，也擔心她會睹物思人，形容一家人今年中秋的心情難免悲傷，就如月亮缺少了，「唔再係人月團圓」。

鄧弟直言，一家人的政見儘管不盡相同，父母過去都曾經因為政見而與他與哥哥爭執，但今年中秋自己與父母都有相同願望，就是希望12港人盡快回港，盡快收到哥哥的消息，「最希望4個人齊齊整整過中秋」。

過去一個月為哥哥的事奔走，卻只換來特區政府冷漠的回應，以及一個又一個的壞消息。藉着中秋，鄧棨然胞弟隔空向政府喊話，要求特區政府高官反思：「如果你嘅屋企人都喺一個唔知咩嘅情況下捉走，可能有事情發生，或者有意外，我唔知佢哋嘅感受係點，會唔會係覺得唔關自己事咁對待、處理？如果佢哋真係講到咁為香港着想嘅話，希望佢哋可以有相應嘅行動。」

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