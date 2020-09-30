港鐵自設口罩廠 供應前線員工 月產30萬個達ASTM Level 2

武漢肺炎疫情放緩，口罩供應持續增加，口罩需求逐漸緩和。港鐵6月宣佈設立口罩廠，歷時3個多月，終在小蠔灣車廠設立首條生產線，今日開始正式生產，預計每月生產30萬個，並供應予前線員工使用。港鐵發言人表示，設立口罩廠需時，包括興建合規廠房，又要為口罩驗證等，直言他們已把握時間完成相關工作。

港鐵的口罩廠設於小蠔灣車廠內，口罩廠的無塵生產室佔地230平方米，並在今年7月通過國際認證，潔淨程度達國際標準。港鐵已設立一條生產線，現時約有20人於廠房工作，預計每月能生產30萬個口罩。口罩採用梯形設計，以貼近臉型，其表面印上港鐵吉祥物 「鐵仔」的圖案，及「Keep HK Moving」的字句。所使用的原材料來自香港、台灣及中國。經實驗室檢驗後，防護級別達到ASTM Level 2。口罩盒以綠色為主要色調，每盒內有30個獨立包裝的口罩，每個口罩的成本價約3元。

港鐵發言人提到，現時每月30萬個口罩的生產量，未足以應付員工每日需要，所以他們會繼續向外採購口罩。港鐵正籌備第二條口罩生產綫，預計於今年底開始，每月產量有望達至60萬個，以滿足日常所需。待增加生產量後，考慮預留部份口罩，捐贈予社會有需要人士。

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