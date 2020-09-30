林鄭敷衍　潘曉穎母：你初心去咗邊？

【本報訊】港男陳同佳2018年涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎，痛失女兒的潘媽媽連日來呼喊陳同佳赴台投案，但毫無回音，前日更斥特首林鄭月娥浪費公帑提供安全屋保護陳同佳。林鄭月娥昨被記者追問事件時，繼續拒絕評論。潘媽媽對此深表失望，質問林鄭：「你兩年前話畀我聽，你嘅初心係為咗幫阿女而提出修訂《逃犯條例》……𠵱家你嘅初心去咗邊？」

昨晨行政會議前，林鄭月娥被問到會否與潘曉穎母親見面、是否將陳同佳投案安排外判予聖公會教省秘書長管浩鳴、是否陳同佳一日未赴台灣投案仍讓他住在安全屋等，均拒絕評論，僅稱警方依法處理每件事情，她不會評論警方日常工作，尤其是涉及日常資源運用。

促特首直接召見陳同佳

林鄭月娥反表示，「我越講你哋再去報道，令佢（潘母）情緒更激動，我知道並完全明白佢嘅心情。」重申陳同佳在港已完成刑期，法律上屬「自由人」，過去一段日子由管浩鳴告知有關陳同佳的情況，前日亦收到管浩鳴來電，知道管浩鳴本周會晤陳同佳及其家人。

潘媽媽事後回應本報時質問林鄭：「你兩年前話畀我聽，你嘅初心係為咗幫阿女而提出修訂《逃犯條例》；但𠵱家你嘅初心同以前嘅初心點解分別咁大呢？你嘅初心去咗邊度呀？作為一個負責任嘅政府，對呢件事唔應該袖手旁觀。」

潘媽媽續說，上周管浩鳴已稱非陳同佳的代言人，陳犯案時亦是成年人，何以還要管浩鳴代言？「點解林太唔直接召見陳同佳，問清楚佢嘅意願嘛！」她再呼籲陳馬上赴台投案。

另外，警務處處長鄧炳強昨日出席油尖旺區議會時表示，警方已將陳同佳拘捕及檢控，陳亦已服刑完畢。至於「點解有啲罪告到，有啲罪告唔到，要講證據」，警方不評論個別其他行動細節。鄧炳強會後見記者時，被追問為何陳同佳仍可以居於警方提供的安全屋，他僅稱警方經風險評估後，決定是否對某些人作保護，包括需要性、必要性、合理性和相稱性。