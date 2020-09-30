6.9立會衝突　五人認非法集結

【本報訊】去年6月9日103萬人參與反送中大遊行，部份示威者翌日凌晨圍堵立法會並與警方衝突，最終逾300人在舊灣仔警署外遭圍捕。事後有十三人被控非法集結及阻差辦公罪，其中五人昨承認參與非法集結，求情指犯案並無預謀，望法庭考慮所有判刑選項。裁判官錢禮為五人索取一系列報告，將五人還柙至10月13日判刑，另外八人則不認罪候審。

辯方昨求情指，運輸工人梁展恒（19歲）只是在立法會示威區附近搬鐵馬，沒參與暴力事件，被捕後也配合警方調查，交出手機並在相片中認出自己。學生周啟龍（20歲）對本港社會問題有深刻見解，因而愚蠢犯案。裝修工人葉展鵬（23歲）作案時沒戴頭盔、護目鏡或穿黑衣，無意做非法或暴力行為，承認用了錯誤方法表達愛香港。張梓熙（25歲）並非領導角色，承諾日後不再參與遊行。王樹恒（24歲）因政府在遊行後仍表明強推《逃犯條例》修訂，令他不知如何表達感受，受群眾影響才犯案。

八人不認罪候審

案情指示威者去年6月10日凌晨築人鏈衝擊警方在立法會公眾入口前方設置的防線、以花槽等物件築起障礙物、向警方掟水樽、鐵枝、石頭等物及用雷射光照警員。及後警方在舊灣仔警署外圍捕358名示威者，經調查後拘捕本案部份被告。控方指梁展恒在警誡下謂：「我有搬鐵馬出馬路，但我冇打差人。」又說「遊完行咪搞事」。

至於學生戴安、學生陳均年、王洛鈞、運動員鄺淯銘、田徑運動員卓嘉豪、學生曾泳祥、文員廖德輝及電腦技術員溫鎮豪（年齡介乎22至42歲）的案件則押後至10月20日預審。溫被指故意阻撓高級督察B。

案件編號：ESCC1824/20