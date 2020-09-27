囚牢抗爭︱懲教署用水飯房「隔離觀察」 資深職員稱前所未見：正常一定送去監獄醫院

懲教署早前為在囚人士作病毒檢測，當中有人因拒絕提交樣本，被署方以「隔離觀察」為名，剝削應有福利、送往水飯房獨囚至少14天。有資深懲教署職員接受《蘋果》訪問時指，署方將拒檢測在囚者隔離在水飯房，而非選用監獄醫院是非常奇怪，過去從未出現類似情況；有人權組織同樣質疑署方以水飯房作隔離的用意，又形容獨囚長達14天如對拒檢測者施予酷刑。

記者 鄧溢禧、廖承志

本報曾就事件兩次向懲教署去信，查詢署方以甚麼條例，處予拒檢測在囚人士到水飯房獨囚；以及為何棄用監獄醫院，選以水飯房作「隔離觀察」等，一律未獲正面回應。一名曾在塘福懲教所服刑的人士向《蘋果》透露，懲教署曾向在囚人士發出通知，指奉政府勸喻，須為全港約7,000名在囚人士作病毒檢測，惟沒有提及拒絕後會有任何懲罰。

他續指，自己與另一位在囚者一度拒絕檢測，但有懲教職員口頭要挾不服從者要「鎖水記（水飯房）」，稱「會去咗特別組，基本上冇福利，冇電腦睇、冇書睇、冇零食食、冇報紙睇」。除此之外，被編配到特別組的人士，離開水飯房後返回「工作期數」（場所）時，或會被分配到新環境工作，變相「人工方面（工資級別）都要重新升過」，最終二人不敵要挾，被迫屈服交出樣本。

根據懲教署就事件發出的新聞公告，指署方為切斷隱形傳播鏈及保障其他在囚人士，將拒檢測在囚人士「隔離以作觀察」。有資深懲教署職員表示，過往未曾遇過有懷疑染疫者被送往水飯房隔離，指署方如懷疑有人染病，正常做法應是送往監獄醫院隔離及接受醫學觀察，部份傳染病如肺癆更是「懲教醫院都唔會收」，會直接送往公營醫院隔離。他續指，水飯房和監獄醫院通常分開在不同建築物，認為前者用作「隔離觀察」非常奇怪，質疑染病者「唔係應該要擺喺醫護附近咩？」他估計署方借懷疑染病為由，「合法地」將不合作者送往水飯房受罰。

「獨囚」屢被批評對精神造成嚴重傷害，今次有拒檢測者被囚於水飯房期間，懷疑因精神壓力過大出現自殘行為，抓傷雙手手臂。該資深懲教職員指，水飯房有獨立職員負責看守，須定時巡視犯人情況，醫生亦須每日「睇一睇啲犯有冇問題」，同時每天早上均會有職級不低於懲教主任的職員，到水飯房打開監倉主鎖，其間「主任有責任睇清楚犯人身上有冇受傷、紅腫」。他續指，如囚犯身穿短袖衣物，卻沒有人發現其外露肌膚有自殘傷痕，主任級職員須為其疏忽負責；而若在囚人士獨囚期間出現精神問題，署方亦有責任決定其是否適合繼續在水飯房受罰。

香港人權監察發言人葉寬柔指，如拒檢測者獨囚期間被剝削應有福利，則「變咗係一個懲罰，唔係一個（隔離）措施」，又質疑懲教署選用水飯房隔離，是否變相承認監獄醫院不適合用作隔離，擔心署方沒有準備好應對疫情爆發。葉續指，水飯房屬幽閉環境，與外界鮮有接觸，過去亦有多份國際研究指出，獨囚對在囚人士精神造成極大傷害，重申濫用獨囚是非常嚴重的人權侵犯。她又引述，有國際人權組織指出獨囚「7個幾鐘已經係有問題」，質疑懲教署處予拒檢測者至少14天獨囚完全不成比例，形容對在囚者而言是不人道處遇，甚至酷刑。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！