【本報訊】香港民意研究所負責的民調結果反映了當前政治現實和局勢，顯示不同政治取向、年齡群組及教育水平，整體均較傾向民主派離任，其中建制派支持者、較年長及學歷較低群組支持離任的比例最高。

整體過半反對留任

香港民研和中大傳播與民意調查中心共訪問2,560人，反對留任者達53.4%，支持留任不足四成，只得36.8%，近一成取態為「一半半」；如果把受訪者收窄為15名民主派議員的支持者，受訪者減至738人，支持及反對留任比例出現逆轉，分別為47.1%及45.8%，反映支持者較傾向留任，但差距少於兩個百分點，兩者比率均不過半。

進一步分析不同政治光譜、年齡群組及教育程度等受訪者之取態，顯示反對留任意見幾乎全面過半，以政治取向為例，自稱傾向民主派的受訪者反對留任比率為48.1%，高於支持的43.9%；傾向中間派反對留任增至54.4%，拋離支持留任的35%；傾向建制派的受訪者更多達72.5%反對留任，支持留任僅18.3%。

較年長者傾向反對留任，50歲以上群組比率為56.3%，較支持留任高出近20個百分點；小學或以下及中學教育水平受訪者，反對留任比率均逾五成四，支持留任比率亦較低於擁大專或以上學歷的受訪者。以職業作分類，行政及專業人員、文職及服務人員、勞動工人，以及料理家務者，均逾半民意反對留任，只有學生類別支持及反對意見相若，比率同為約42%。

香港民研行政總裁鍾庭耀表示，團隊為調查做了很多品質檢測，認為數據可靠，並形容「見到幾有趣嘅光譜」，指自稱建制派支持者的受訪者，較自稱廣義上民主派支持者更支持民主派離任，認為反映「越傾向建制派，就越想佢哋（15名民主派）離開」。